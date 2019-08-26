СЕГОДНЯ 12:03 2019-08-26T16:40:41+03:00

Новые санкции США против России вступили в силу, экипаж «Союза» успешно перестыковал корабль вручную, екатеринбуржцы протестуют против работ Покраса Лампаса 00:00 00:00

Главное. О чем говорит страна:

- Вступил в силу второй пакет американских санкций против России по делу Скрипалей. Новые ограничения распространяются на госдолг. Кроме того, Штаты будут препятствовать предоставлению и продлению кредитов России крупнейшими финансовыми организациями, таким как Всемирный банк или МВФ.

Поводом для введения новых санкций стало то, что Москва не предоставила гарантий неприменения химического и биологического оружия, предписанных соответствующим законом - сообщили в Вашингтоне.

Россия ввела ответные меры - так, американским банкам запретят участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать правительство не в рублях.

Депутат Госдумы Виктор Зубарев считает, что второй пакет санкций против России обернется для Америки многомиллиардными потерями и дальнейшей деформацией на глобальном рынке.

Тем временем, крупнейший в России производитель коммерческих автомобилей, "Группа ГАЗ" вынужден сокращать производство из-за американских санкций.

ГАЗ сильно зависит от поставок импортных комплектующих. Например, в модели "Газель Некст" иностранный передний бампер, чешские ручки дверей, немецкие электрические стеклоподъемники и кресла, подушки безопасности из Японии, корейские тормозные диски. Зарубежные поставщики комплектующих оказались под угрозой американских санкций и прекратили отгрузки в Россию.

- Второй тур выборов президента Абхазии назначили на 8 сентября. По закону он должен пройти в течение двух недель. Во второй туре поборются Рауль Хаджимба и Алхас Квициния. Ни действующий президент, ни глава оппозиционной партии не набрали необходимых 50 процентов голосов - сообщили в Центризбиркоме.

- Космонавт Александр Скворцов поставил рекорд по перестыковке корабля "Союз". Он выполнил манёвр в ручном режиме, использовав минимальное количество топлива.

Перестыковка "Союза МС-13" позволила освободить модуль "Звезда" для повторной стыковки корабля "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту.

- Художник Арсений Пыженков, больше известный как Покрас Лампас, признался, что получает угрозы из-за арт-объекта "Фрагмент манифеста Малевича" на площади Первой пятилетки в Екатеринбурге - об это он заявил на пресс-конференции с журналистами.

Ранее православные активисты Екатеринбурга устроили пикет - они против того, чтобы их городе были работы Покраса Лампаса.

- Совет по правам человека подготовил два варианта амнистии по случаю 75-летия Победы. Подготовкой проектов занимались две постоянные комиссии совета.

Как рассказал глава СПЧ Михаил Федотов, после обсуждения будет выбран наиболее оптимальный вариант амнистии и позже передан президенту.