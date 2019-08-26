СЕГОДНЯ 13:03 2019-08-26T16:45:53+03:00

В Росгидромете объяснили повышение радиационного фона на полигоне в Архангельской области, в Ульяновске уволили росгвардейца, отказавшего в помощи из-за обеда, в России не хватает мужчин 00:00 00:00

Главное. О чем говорит страна:

- В Кремле фиксируют отсутствие сигналов из-за рубежа о повышении радиационного фона после ЧП в Архангельской области. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, никакой угрозы нет.

Ранее Росгидромет назвал состав радиоактивного облака, возникшего после ЧП под Северодвинском. В ведомстве сообщили, что пробы показали наличие короткоживущих радионуклидов - стронция, бария и лантана. Именно из-за облака инертных газов произошло кратковременное повышение радиоактивного фона. Сейчас ситуация в Северодвинске стабильная, - добавили в Росгидромете.

- Жизни восьмимесячной девочки, которая отравилась наркотиками в Москве ничего не угрожает - об этом рассказали врачи. Судьба малышки будет решена после окончания следствия. 24-летняя мать ребенка уже задержана.

- В Ульяновске уволили росгвардейца, отказавшего в помощи из-за обеда. К сотруднику обратилась местная жительница, с просьбой разобраться с хулиганами, но силовик не реагировал, сославшись на нерабочее время. Боец Росгвардии в тот момент стоял в очереди за шаурмой.

- В России хотят ввести уголовное наказание для владельцев агрессивных собак. С инициативой ввести наказания выступила общественная организация «Коллективная защита». Соответствующее письмо уже направлено спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Собаководу может грозить от двухсот тысяч рублей штрафа до трех лет тюрьмы за нападение животного на человека.

Как рассказал президент "Коллективной защиты" Марат Аманлиев, потенциально опасная собака - это своего рода оружие, с которым владелец должен обращаться ещё осторожнее, чем с обычным ружьём или пистолетом.

- В России не хватает мужчин - такие данные опубликовал Росстат. Оказалось, что в стране на 1154 женщины всего одна тысяча мужчин.

Гендерный разрыв характерен для всех регионов России, за исключением Чукотки, где ситуация обратная — на одну тысячу мужчин там приходится 956 женщин, а через 20 лет году их и вовсе станет 813.