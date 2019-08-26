2019-08-26T17:49:50+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

Путин потребовал ускорить рост экономики, еще одной семье грозит лишение родительских прав из-за участия в массовых протестах, «Почта России» попросила 85 млрд рублей на развитие алкомаркетов и аптек

Елена Афонина - с главными темами дняЕлена Афонина - с главными темами дня

Елена Афонина - с главными темами дня

Путин потребовал ускорить рост экономики, еще одной семье грозит лишение родительских прав из-за участия в массовых протестах, «Почта России» попросила 85 млрд рублей на развитие алкомаркетов и аптек

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Главное. О чем говорит страна:

- Владимир Путин потребовал сделать рост экономики более устойчивым и динамичным - такую задачу он поставил на совещании по экономическим вопросам. Президент также обратил внимание на то, что реальные доходы населения растут очень медленно.

- Еще одной семье грозит лишение родительских прав из-за участия в массовых протестах. Иск против Петра и Елены Хомских подал Никулинский межрайонный прокурор.Поводом стал видеоролик с акции протеста 3 августа, на котором супруги, вместе с детьми, участвуют в митинге.

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович взял на контроль эту ситуацию и назвал ее опасным сигналом для всей системы сохранения семьи.

- «Почта России» попросила 85 миллиардов рублей на своё развитие. Речь идет о создании "центров притяжения" - это некий гибрид многофункционального центра, алкомаркета, аптеки, банка, а также образовательного и медицинского учреждений. Такая необходимость появилась из-за замены традиционных писем электронными. Через 4 года объем корреспонденции в мировых масштабах упадет в полтора раза. Выход - изменить функционал почты в населенных пунктах, где проживает до 20 тысяч человек - посчитали в "Почте России".

- Самолеты Боинг 737 Макс могут вернуться в небо - об этом сообщил вице-президент по маркетингу корпорации Рэнди Тинсент. В Боинге планируют, что эксплуатация лайнера возобновится в четвертом квартале этого года.

Ранее мировые авиакомпании, в том числе российская S7 объявили байкот 737-му Максу после нескольких крупных катастроф. Так, в октябре 2018-го лайнер индонезийской компании Лайан Эйр упал в Яванское море вскоре после вылета, погибли все 189 человек на борту. Вторая катастрофа с самолетом аналогичной модели произошла в марте этого года в Эфиопии - погибли 157 человек. Позже руководство Боинга признало, что в обоих случаях перед падением у лайнера был сбой системы автоматического управления. Машины резко снижали высоту, опустив нос. Пилоты пытались выровнять самолет, но система отключала штурвалы. В результате лайнеры разбивались.

- Стали известны регионы, в которых чаще берут ипотеку. На первой строчке рейтинга Риа Новости расположился Ямало-Ненецкий автономный округ. Из тысячи человек за год берут кредит на недвижимость 32 местных жителя - это почти в два раза больше, чем в среднем по стране. На второй строчке - Югра, за ней следует Тюменская область. Меньше всего ипотека популярна в Ингушетии, Чечне и Дагестане. Неожиданно низкий результат показала Москва - 75-е место в рейтинге.

Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев объяснил причины популярности ипотечного кредитования на севере и его невостребованности в Кавказских регионах.

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