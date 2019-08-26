2019-08-26T14:24:36+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Борьба с космополитами, первый контракт Мэрилин Монро, приостановление деятельности КПСС, смерть Анны Герман

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот деньМихаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Борьба с космополитами, первый контракт Мэрилин Монро, приостановление деятельности КПСС, смерть Анны Герман

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26 августа. В этот день в разные годы:

1946 год - Постановление ЦК ВКПб о репертуаре драматических театров, так называемая «Борьба с космополитами».

1946 год - Норма Джин Бейкер подписывает контракт с киностудией «XX век Fox», через пару недель взявшая псевдоним Мэрилин Монро.

1991 год - внеочередная сессия Парламента СССР о приостановлении деятельности КПСС на всей территории СССР.

1982 год - умерла Анна Герман.

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