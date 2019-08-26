26 Авг. 19:03 2019-08-26T21:03:07+03:00

Касамара отказалась дебатировать с Соболь, в Нижнем Тагиле уволились все хирурги горбольницы, европейские астронавты больше не будут летать на МКС на российских кораблях 00:00 00:00

Главное. О чем говорит страна:

- Проректор Высшей школы экономики, кандидат в депутаты Мосгордумы Валерия Касамара отказалась от дебатов с незарегистрированным кандидатом Любовью Соболь. Поступившее ей предложение встретиться с оппозиционным политиком она назвала попыткой политизации студенческого общества. В интервью Радио «Комсомольская правда» Валерия Касамара заявила, что готова выйти на дебаты, но не с Соболь, а с кандидатом от своего округа.

- Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые массово подали заявления об увольнении. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, что за ситуацией также следят в Кремле.

О том, что все хирурги городской больницы Нижнего Тагила написали заявления об увольнении ранее стало известно из местных СМИ. Оклад увольняющихся врачей всего 22 тысячи рублей, а после закрытия одной из местных больниц, на персонал легла дополнительная нагрузка - об этом автору ютуб-канала "Илья Тагильчанин" рассказал хирург горбольницы №1 Нижнего Тагила Никита Зотов.

- Европейские астронавты будут летать на Международную космическую станцию на кораблях США - с таким заявлением выступил глава представительства Европейского космического агентства Рене Пишель.

По его словам, итальянский специалист Лука Пармитано, который прибыл на МКС в июле этого года может стать последним европейским пассажиром "Союза".

С 2011 года к МКС из пилотируемых кораблей летают только российские корабли. В США аппараты для полетов к станции разрабатывают компании "Спэйс-ИКС" и "Боинг".