Рогозин презентовал робота Федора, Вексельберг и Володин прилетели в Саратов экономклассом на «Победе». Отчего российские чиновники не умеют делать себе пиар?
Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают, как из надуманных поводов пытаются вылепить благостный образ чиновников
Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают, как из надуманных поводов пытаются вылепить благостный образ чиновников
Рогозин презентовал робота Федора, Вексельберг и Володин прилетели в Саратов экономклассом на «Победе». Отчего российские чиновники не умеют делать себе пиар?
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