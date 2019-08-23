СЕГОДНЯ 12:03 2019-08-23T17:00:05+03:00

В Роспотребнадзоре опровергли распространение комаров-переносчиков вирусов на Кубани, мексиканская авиакомпания распродаёт Суперджеты, в России установлен рекорд по количеству долгожителей 00:00 00:00

Главное. О чем говорит страна:

- Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прилетела в Киев с рабочим визитом. Для этого она прервала свой отпуск. В российском посольстве сообщили, что поездка обмудсмена будет однодневной. Цель визита пока неизвестна - рассказал пресс-секретарь Татьяны Москальковы Алексей Зловедов.

- В Роспотребнадзоре опровергли распространение комаров-переносчиков вирусов на Кубани. Как рассказала пресс-секретарь ведомства Ирина Воронкова, число заболевших лихорадкой Западного Нила в Краснодарском крае - 7 человек. По словам Воронковой - этот показатель находится на уровне 50-х годов.

- Единственная иностранная авиакомпания, которая эксплуатирует самолеты Сухой Суперджет 100 решила их продать из-за тяжелого финансового положения, сообщают "Ведомости". В парке мексиканской "Интерджет" 22 российских лайнера, но летают из них только 6. Будут ли проданы все самолеты, пока неизвестно.

Заслуженный пилот России, член комиссии при президенте России по развитию авиации общего назначения Юрий Сытник считает, что на этом история "Суперджета" может закончиться.

- Состояние пострадавших в массовой драке с цыганами в селе Кузбасса улучшилось. Медики сообщают, что у обоих наблюдается положительная динамика. Также стало известно, что конфликт в селе Подгорное начался из-за беременной женщины.

- В России установлен рекорд по количеству долгожителей. По данным Росстата, восьмой год подряд увеличивается число людей, перешагнувших вековой рубеж. Сейчас в стране живет больше двадцати тысяч человек в возрасте от ста лет и старше. Эта цифра превышает показатель двухлетней давности на семнадцать процентов. Отмечается, что более семидесяти процентов долгожителей - женщины.

- Сегодня в Екатеринбурге выберут меру пресечения третьему полицейскому, обвиняемому в изнасиловании. По версии следствия, преступление они совершили прямо в служебном автомобиле.