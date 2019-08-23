СЕГОДНЯ 13:03 2019-08-23T17:15:12+03:00

В Москве и Киеве готовятся к обмену задержанными, Алиэкспресс разрешил российским покупателям возвращать товар, названы самые опасные профессии для репродуктивного здоровья 00:00 00:00

Главное. О чем говорит страна:

- В Кремле прокомментировали вероятность скорого обмена пленных между Россией и Украиной. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном улучшении отношений двух стран, напомнил слова Владимира Путина об осторожном оптимизме от разговоров с Владимиром Зеленским.

В пятницу президент Украины заявил, что лично занимается вопросом обмена удерживаемых лиц с Россией и ожидает результатов в ближайшие дни.

- Крупные российские банки начали массово снижать ставки на ипотеку. В среднем они становятся меньше на половину процента, - пишут "Ведомости". Одной из причин уменьшения процента по ипотеке может быть нацпроект повышения доступности жилья.

Некоторые аналитики считают, что не стоит сразу бежать за кредитом. Однако управляющий по стратегическому маркетингу Промсвязьбанка Андрей БархОта подчёркивает - с покупкой недвижимости лучше не затягивать.

- Строители срезали первый свадебный замок с моста через Керченский пролив. Это было необходимо для соблюдения мер безопасности. Символ любви провисел на барьерном ограждении всего сутки.

- Алиэкспресс разрешил российским покупателям возвращать товар без объяснения причины. Сделать это можно в течении двух недель после получения.

Россия стала первой страной, для которой интернет площадка ввела подобную услугу.

- Больше половины россиян занимаются самолечением. Согласно данным опроса "Здоровье Мэйл.ру", каждый пятый житель страны избегает медиков и предпочитает сам подбирать лекарства. В поликлиники же, в случае плохого самочувствия, обращаются менее трети респондентов.

Девять процентов россиян добавляют к назначенным препаратам народные средства, а пять процентов лечатся исключительно гомеопатией и биологически активными добавками. Самое популярное направление — это фитотерапия.

- Названы самые опасные профессии для репродуктивного здоровья. Список представил Институт медицины труда. В него вошли сферы деятельности, связанные с воздействием вибрации — например, водитель, дорожник, клепальщик и шлифовальщик. Также негативно на репродуктивное здоровье может повлиять контакт с микроорганизмами - это работа в исследовательских лабораториях, водоочистных сооружениях, пищевой промышленности и животноводстве.

Медики настоятельно рекомендуют женщинам избегать профессий с тяжелой физической нагрузкой.