2019-08-23T20:35:00+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

Регионы не соблюдают майские указы о повышении зарплат бюджетникам, Росстат назвал регионы с самыми богатыми чиновниками, спасение 5-летней девочки спустя 4 дня в лесу спасатели назвали чудом

Елена Афонина - с главными темами дняЕлена Афонина - с главными темами дня

Елена Афонина - с главными темами дня

Регионы не соблюдают майские указы о повышении зарплат бюджетникам, Росстат назвал регионы с самыми богатыми чиновниками, спасение 5-летней девочки спустя 4 дня в лесу спасатели назвали чудом

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Главное. О чем говорит страна:

- Большинство регионов не соблюдают майские указы о повышении зарплат бюджетников. По данным Росстата, поручения президента выполняют лишь четыре субъекта: Ленинградская и Пензенская области, Алтайский край и Чечня.

Главный научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Наталья Зубаревич отмечает, что подводить итоги ещё рано, но уже понятно, что внимательнее всего отнеслись к учителям и врачам.

- Тем временем, Росстат назвал регионы с самыми богатыми чиновниками. По данным ведомства, высокие зарплаты получают муниципальные управленцы в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. Чиновники зарабатывают там по 133 и 97 тысяч соответственно. При этом самые низкие выплаты - в Псковской области. Там госслужащие получают 18 тысяч рублей.

Зарплата столичных чиновников - 91 тысяча, петербургских – 56 тысяч.

- Пятилетняя девочка, которую 4 дня искали в лесу в Нижегородской области, призналась родителям, что все это время ничего не ела и не пила. Сейчас Зарина Авгонова находится в больнице. Как рассказал координатор Поисково-Спасательного Отряда "Волонтер" Сергей Шухрин, в ближайшее время малышку должны выписать.

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