СЕГОДНЯ 01:00 2019-08-23T00:48:57+03:00

Обзор событий, произошедших в этот день

Казнь шотландского рыцаря Уильяма Уоллеса, водружение на Кремлевские башни пятиконечных звезд, бегство в США Александра Годунова 00:00 00:00

23 августа. В этот день в разные годы:

1307 год - в Лондоне казнен шотландский рыцарь Уильям Уоллес.

1935 год - постановление ЦК ВКПб о замене 2-хглавых орлов на Кремлевских башнях на пятиконечные звезды.

1979 год - в США во время гастролей остается артист балета Александр Годунов.