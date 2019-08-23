2019-08-23T00:48:57+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Казнь шотландского рыцаря Уильяма Уоллеса, водружение на Кремлевские башни пятиконечных звезд, бегство в США Александра Годунова

Обзор событий, произошедших в этот деньОбзор событий, произошедших в этот день

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Казнь шотландского рыцаря Уильяма Уоллеса, водружение на Кремлевские башни пятиконечных звезд, бегство в США Александра Годунова

00:00
00:00

23 августа. В этот день в разные годы:

1307 год - в Лондоне казнен шотландский рыцарь Уильям Уоллес.

1935 год - постановление ЦК ВКПб о замене 2-хглавых орлов на Кремлевских башнях на пятиконечные звезды.

1979 год - в США во время гастролей остается артист балета Александр Годунов.

Скачать передачу [mp3, 20.4 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Няня года: в Новой Зеландии спикер парламента прямо на заседании нянчит ребенка
Россия сомневается в сохранении СНВ-3 после распада ДРСМД
Джонсон на встрече с Макроном закинул ногу на стол
В Лос-Анжелесе в результате стрельбы пострадали четыре человека
Россия обеспокоена неконтролируемой гонкой вооружений, которую провоцируют США
США назвали условия возвращения России в G8
БАМу на юбилей подарят уникальную фотовыставку
На юге Польши четверо туристов погибли от удара молний
"Покажем характер в условиях санкций": Дмитрий Рогозин поблагодарил РКЦ "Прогресс" за новую ракету
В США заявили, что Трамп и Меркель на G7 обсудят "зависимость Германии от российского газа"
Зеленский выразил согласие с позицией канадского премьера по поводу возвращения РФ в G8
Группы в ОК смогут комментировать, упоминать других и ставить классы
Захарова рассказала, что владеет данными по обмену удерживаемых между РФ и Украиной
В Госдепе озвучили причины "нарушения" РФ ДРСМД
Песков заявил, что в Анкаре готовится саммит РФ-Иран-Турция
Песков заявил, что возвращение РФ в "большую восьмерку" не является самоцелью
В Росстате назвали самые распространенные среди российской молодежи заболевания
Генконсульство РФ рекомендовало россиянам избегать людных мест в Гонконге
В Москве пенсионер умер, отравившись арбузом
Мозамбик и Россия заключили соглашение о взаимной защите секретной информации
СК и МАК завершили работы на месте приземлившегося в кукурузном поле самолета
На восстановление Иркутской области после наводнения будет направлено еще 17 млрд рублей