Казнь шотландского рыцаря Уильяма Уоллеса, водружение на Кремлевские башни пятиконечных звезд, бегство в США Александра Годунова
Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день
Казнь шотландского рыцаря Уильяма Уоллеса, водружение на Кремлевские башни пятиконечных звезд, бегство в США Александра Годунова
23 августа. В этот день в разные годы:
1307 год - в Лондоне казнен шотландский рыцарь Уильям Уоллес.
1935 год - постановление ЦК ВКПб о замене 2-хглавых орлов на Кремлевских башнях на пятиконечные звезды.
1979 год - в США во время гастролей остается артист балета Александр Годунов.