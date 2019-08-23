23 Авг. 19:03 2019-08-23T21:20:23+03:00

Китай вводит дополнительные пошлины на ввоз американских товаров, Медведев заявил, что введение четырёхдневки возможно, в допинг-пробе хоккеиста Евгения Кузнецова нашли кокаин 00:00 00:00

Главное. О чем говорит страна:

- Китай вводит дополнительные пошлины на ввоз американских товаров объемом 75 миллиардов долларов в год. Это ответный шаг на решение Вашингтона ввести дополнительные сборы на ввоз китайских товаров. Кроме того, Пекин повысит налог на поставку американских автомобилей и комплектующих.

Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко отметил, что главная причина такого решения - эскалация торгового конфликта между странами, но есть и военный аспект.

- Дмитрий Медведев обозначил сроки перехода на четырехдневную рабочую неделю. На встрече с главой Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным, премьер-министр заявил, что введение четырёхдневки возможно в перспективе, а не "сию секунду". Кроме того, с сокращением числа рабочих дней зарплата россиян должна остаться на прежнем уровне, подчеркнул Медведев.

Как рассказал проректор Финансового университета при Правительстве Алексей Зубец, переход на четырёхдневку создаст много трудностей и приведет к уменьшению ВВП.

- Нападающий сборной России и "Вашингтона" Евгений Кузнецов согласился с отстранением от международных соревнований из-за положительной допинг-пробы. Он огорчен, что не может представлять страну на играх.

Хоккеист дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил - в его тесте обнаружен кокаин.