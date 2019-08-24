2019-08-24T00:28:20+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Извержение вулкана Везувия и гибель Помпеи, отмена телесных наказаний в России и запрет коммунистической партии в США

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годыИстория в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Извержение вулкана Везувия и гибель Помпеи, отмена телесных наказаний в России и запрет коммунистической партии в США

00:00
00:00

24 августа. В этот день в разные годы:

74 год - извержение вулкана Везувия и гибель Помпеи.

1904 год - отмена в России телесных наказаний.

1954 год - в США запрещена коммунистическая партия.

1956 год - Элвис Пресли записывает «Люби меня нежно».

Скачать передачу [mp3, 20.4 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
CNN: Трамп не хочет ехать во Францию на саммит G7
В Интернете обсуждают видео с тенью многоножки
США решили открыть в Гренландии свое генконсульство
КНДР опять запустила неопознанные снаряды в сторону Японского моря
Китай обложил повышенными пошлинами товары из США на $75 млрд
В Финляндии создали духи с запахом человеческого пота
Иван Охлобыстин рассказал, почему не подхватил звёздную болезнь после сериала «Интерны»
Иван Охлобыстин заявил, что считает женщин «слабее умом», чем мужчины
Иван Охлобыстин рассказал, почему на самом деле перестал быть священником
Трамп объявил, что США с 1 сентября повысят пошлины на товары из Китая на 15%
В США от болезни, вызванной курением электронной сигареты, скончался человек
После заявлений Трампа и главы ФРС рухнули ключевые индексы США
Макрон: «Капитализм деградировал и сошел с ума»
Турецкая полиция задержала сотрудников отеля в Бодруме, где пострадала девочка из России
Главу налоговой инспекции Южного округа Москвы арестовали за взятку
Mastercard заявила об утечке данных 90 тысяч клиентов