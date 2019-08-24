Извержение вулкана Везувия и гибель Помпеи, отмена телесных наказаний в России и запрет коммунистической партии в США
Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день
Извержение вулкана Везувия и гибель Помпеи, отмена телесных наказаний в России и запрет коммунистической партии в США
24 августа. В этот день в разные годы:
74 год - извержение вулкана Везувия и гибель Помпеи.
1904 год - отмена в России телесных наказаний.
1954 год - в США запрещена коммунистическая партия.
1956 год - Элвис Пресли записывает «Люби меня нежно».