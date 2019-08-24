СЕГОДНЯ 13:03 2019-08-24T15:42:19+03:00

Робот Федор не смог пристыковаться к МКС, во Франции стартует саммит G7, Бундестаг требует удалить сайт Миротворец 00:00 00:00

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- Робот Фёдор не попал на МКС. Корабль Союз МС-14, на котором летел андроид, не смог пристыковаться к космической станции. Корабль подошел к станции на 99 метров, завис, а затем начал отход на безопасное расстояние — 279 метров. В НАСА предположили, что проблема возникла из-за неполадок в работе системы сближения и стыковки "Курс". Это первый за 30 лет пуск пилотируемого корабля без экипажа. Единственный "космонавт" на борту — человекоподобный робот "Федор". Планировалось, что он проработает на МКС до 6 сентября, а затем вернется на Землю.

- Во Франции стартует саммит Большой семёрки. Лидеры США, Канады, Италии, Японии, Германии, Великобритании и Франции проведут ряд переговоров, главной темой которых в этом году станет защита окружающей среды и глобальное потепление.

Однако не все президенты оказались рады такой встрече. Американский канал CNN сообщил, что Дональд Трамп назвал саммит G7 "пустой тратой времени". По мнению президента, саммит с участием лидеров нескольких стран менее полезен, чем двусторонние переговоры.

- В Германии требуют удалить украинский сайт "Миротворец". Об этом говорится в ответе правительства Германии на запрос Левой партии. Её депутаты написали, что если ФРГ хочет помогать демократии на Украине, то должна потребовать у министра Авакова преследования авторов сайта. Правительство идею поддержало. Выяснилось, что автор запроса Андрей Хунко сам попал в базу Миротворца. Но его запрос связан не с личными переживаниями, а с настроениями народа, сказал в интервью "Комсомольской правде" депутат Берлинского городского парламента от партии Гуннар Линдеманн.