СЕГОДНЯ 14:03 2019-08-24T15:08:47+03:00

Абхазия готовится к выборам президента, в США зафиксировали первый случай смерти от вейпа, в Сочи начинается фестиваль Новая волна 00:00 00:00

Главные темы:

- Абхазия готовится к выборам президента. Голосование пройдёт уже завтра. Предвыборная гонка оказалась жёсткой - традиционно для Абхазии. Сначала одного из самых весомых кандидатов (кандидата от оппозиции) Аслана Бжанию тяжело отравили при невыясненных обстоятельствах, теперь штаб другого, Олега Аршбы, ночью обстреляли из неустановленного стрелкового оружия.

- В США зафиксировали первый случай смерти от вейпа. Электронная сигарета вызвала у погибшего острый приступ респираторного заболевания. В департаменте здравоохранения штата Иллинойс подчеркнули, что за последнюю неделю количество лёгочных больных, которые увлекались вейпом, удвоилось. Но летальный исход они зафиксировали впервые. Ранее исследователи обнаружили, что вдыхание пара электронных сигарет вызывает сокращение бедренной артерии и останавливает кровоток. Через несколько минут он приходит в норму, но учёные говорят, что при долгом курении вейпа изменения в артериях могут стать необратимыми.

- В Сочи начинается фестиваль Новая волна. В ближайшую неделю зрители увидят выступления конкурсантов, которых традиционно приехали поддержать звёзды российской эстрады. Все они сегодня выступят на концерте-открытии в концертном зале Олимпийского парка.