Начало нефтедобычи в США, введение в СССР пятидневной рабочей недели, гибель Валерия Харламова и премьера фильма «Мэри Поппинс»
Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день
Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день
Начало нефтедобычи в США, введение в СССР пятидневной рабочей недели, гибель Валерия Харламова и премьера фильма «Мэри Поппинс»
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27 августа. В этот день в разные годы:
1859 год - была пробурена первая нефтяная вышка в США.
1929 год - в СССР вводят непрерывную пятидневную рабочую неделю.
1981 год - погиб Валерий Харламов.
1964 год - премьера фильма Диснея «Мэри Поппинс».