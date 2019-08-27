2019-08-27T18:09:01+03:00
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Россия и Украина готовятся к обмену пленными, Фёдор долетел до МКС со второй попытки, доходы россиян будут только падать

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Валентин Алфимов - с главными темами дня

Россия и Украина готовятся к обмену пленными, Фёдор долетел до МКС со второй попытки, доходы россиян будут только падать

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Главное. О чем говорит страна:

- Обмен пленными между Россией и Украиной может состояться до конца этой недели. Адвокат Валентин Рыбин, представляющий интересы россиян Максима Одинцова и Александра Баранова, рассказал, что Москва и Киев уже согласовали дату. По его словам, окончательные списки заключённых пока не утверждены. Рыбин отметил, что юридическое оформление участников обмена завершается, они ждут указа президента о помиловании.

В Совете Федерации назвали предстоящий обмен пленными - гуманитарной акцией. Как рассказал первый замглавы комитета по международным делам Владимир Джабаров, слишком рано говорить о потеплении в двусторонних отношениях, Москва и Киев делают первые шаги в этом процессе.

- Космический корабль "Союз" пристыковался к МКС только со второй попытки из-за проблем с иностранным оборудованием - об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Стыковка Космического корабля "Союз МС-14" с первым российским роботом "Федором" на борту произошла за несколько минут до расчетного времени. Подробнее - научный обозреватель комсомольской правды Владимир Лаговский.

- Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян. Об этом рассказал глава ведомства Максим Орешкин. По его словам, основной проблемой стала ситуация с потребительским кредитованием. У 15 процентов заемщиков две трети бюджета уходит на оплату долгов, подчеркнул Орешкин.

Рост реальных доходов россиян в этом году снизился в десять раз. В следующем ожидается более скромный рост ВВП, а в 2021-м министерство даже допускает рецессию.

- Сильный ливень обрушился на Владивосток. В городе выпало около трети месячной нормы осадков. Там объявили штормовое предупреждение. Со склонов сошли грязевые потоки. Ожидается, что на этой неделе дожди продолжатся. С подробностями корреспондент Комсомольской правды Сергей Ланин.

Непростая ситуация сохраняется и в Хабаровском крае. В регионе продолжается подъем воды у населенных пунктов. Уровень реки Амур на 23 см превысил «опасный уровень».

- Россиянам разрешат обжаловать штрафы ГИБДД онлайн. Минкомсвязи планирует в следующем году запустить в тестовом режиме такой сервис через портал Госуслуг.

Пользователи смогут подать заявление без посещения Госавтоинспекции. Также дистанционно можно будет вернуть деньги за неправомерно назначенный штраф.

Для пользование услугой необходимо дать разрешение на получение электронных заказных писем. Жалобу можно будет подать в течение 10 дней после нарушения, а также прикрепить доказательтсва невиновности.

Автоэксперт Александр Добин считает, что сама идея неплохая, но нет гарантий на положительный результат обжалования.

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