СЕГОДНЯ 13:03 2019-08-27T17:33:14+03:00

80% детей легко уходят с незнакомцами, в России снизились цены на бензин, Минтруд предложил отдавать пожилых людей в приемные семьи 00:00 00:00

Главное. О чем говорит страна:

- 80% детей ушли с незнакомцами - это результат социального эксперимента, который провел поисковый отряд "Лиза Алерт" в Барнауле. Только 11 из 54 ребят вспомнили наказ родителей никуда не ходить с чужими людьми. Региональный представитель "Лизы Алерт" в Алтайском крае Андрей Мамаев рассказал подробности проведенного исследования.

- В резюме россиян появится новая строка. На портале «Работа в России» Роструд добавит графу - участие в волонтерских программах. Замглавы ведомства Денис Васильев считает, что такой опыт - важная характеризующая черта соискателя.

Эта инициатива - лишь способ получения новых бюджетных средств, уверен президент портала Суперджоб Алексей Захаров. По его мнению, соискатели давно отмечают волонтерскую деятельность в разделе "опыт работы" и инициатива Роструда не предлагает ничего нового.

- В России снизились цены на бензин, об этом сообщает Росстат. Топливо подешевело сразу в десяти регионах, но не значительно - в среднем цена упала на 0.8%.

Первый вице-президент Российского топливного союза Олег Ашихмин уверен, что такие колебания кратковременны.

В некоторых регионах бензин подешевел ощутимее. Например в Оренбургской области цены снизились на 5%. Руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов считает, что во многом это заслуга независимых заправок.

- Тем временем "Автостат" проанализировал почти 250 тысяч анкет автомобилистов и пришел к выводу, что средний возраст водителя в России - 37 лет.

Самой «молодой» автомобильной маркой стала Infiniti - средний возраст владельцев 33 года. Следом, с показателем в 35 лет, идет баварский концерн БВМ. Отечественную Ладу, японские Хонды, Мазды и Субару любят те, кому за 35.

Средний возраст водителей Ситроенов, Вольво и УАЗов - 39-ть. Land Rover, Chery, Suzuki и Renault в основнов выбирают в 40. Наиболее "возрастными" стали автомобили SsangYong и Great Wall, средний возраст их водителей - 41 год.

- В "квалификационной яме" находятся почти 34 миллиона российских работников. Речь идет о людях, которые занимают должность, не соотвествующую их навыкам.

Обладатели престижных дипломов о высшем образовании оказались охранниками и сантехниками, а пэтэушники восседают в начальственных кабинетах, - отметил эксперт международной консалтинговой компании Антон Степаненко . По его словам в этой яме сидит больше миллиарда работников по всему миру.

Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов считает, что такая оценка сугубо корпоративная.

- Минтруд предложил отдавать пожилых людей в приемные семьи, чтобы улучшить качество их жизни. В региональные правительства уже отправлена информация о подобных практиках.

Например, в Ханты-Мансийском автономном округе одиноким старикам назначают помощника. Он принимает пенсионера в свою семью и помогает в бытовых вопросах и повседневных делах, получая за это пособие.

Приемные семьи для пожилых существуют во многих городах России, но такая форма не закреплена в законодательстве, - говорит координатор благотворительного фонда "Старость в радость" Александра Кузьмичёва. По её словам, люди в основном мотивированы желанием помочь, а не нажиться на стариках.