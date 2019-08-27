СЕГОДНЯ 14:03 2019-08-27T18:03:38+03:00

Путин показал Эрдогану Су-57 и поел с ним мороженого, а российские работодатели не поддержали идею введения дневного сна на работе 00:00 00:00

Главное. О чем говорит страна:

- Владимир Путин встретился с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом на открытии Международного авиационно-космического салона МАКС-2019. С подробностями из Жуковского специальный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов.

- В России не поддерживают идею введения дневного сна на работе. По данным опроса портала Суперджоб, большинство работодателей негативно относятся к сиесте. И только 20 процентов начальников не против увеличить обеденный перерыв, чтобы сотрудники могли поспать перед тем, как вновь вернуться к своим обязанностям.

Руководитель бюро по защите прав предпринимателей "Опоры России" Алексей Петропольский считает, что из -за отдыха продуктивность работы снизится.