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Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Со второй попытки. Робот Федор на «Союзе» все-таки пристыковался к МКС

Вот так выглядит Федор - первый человекоподобный робот в космосе. И он - российский!Вот так выглядит Федор - первый человекоподобный робот в космосе. И он - российский!Фото: пресс-служба Роскосмоса

Владимир Путин высоко оценил мастерство российских космонавтов, которые провели сложнейшую операцию по перестыковке корабля

Со второй попытки. Робот Федор на «Союзе» все-таки пристыковался к МКС

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На авиасалоне МАКС Владимир Путин прокомментировал стыковку корабля Союз МС-14 с роботом Фёдором на борту. Президент назвал успешное завершение операции после неудачи в субботу "результатом высокого профессионализма космонавтов". Путин выразил надежду, что робот Федор окажет необходимую помощь и поддержку на международной космической станции.

Как мы уже рассказывали в эфире Радио «Комсомольская правда», ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что корабль "Союз" пристыковался к МКС только со второй попытки из-за проблем с иностранным оборудованием.

Стыковка космического корабля "Союз МС-14" с первым российским роботом Федором на борту произошла за несколько минут до расчетного времени. Подробнее об этом рассказывает научный обозреватель "Комсомольской правды" Владимир Лаговский. Слушаем!

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