27 Авг. 18:10 2019-08-27T23:15:47+03:00

Вот так выглядит Федор - первый человекоподобный робот в космосе. И он - российский! Фото: пресс-служба Роскосмоса

Со второй попытки. Робот Федор на «Союзе» все-таки пристыковался к МКС 00:00 00:00

На авиасалоне МАКС Владимир Путин прокомментировал стыковку корабля Союз МС-14 с роботом Фёдором на борту. Президент назвал успешное завершение операции после неудачи в субботу "результатом высокого профессионализма космонавтов". Путин выразил надежду, что робот Федор окажет необходимую помощь и поддержку на международной космической станции.

Как мы уже рассказывали в эфире Радио «Комсомольская правда», ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что корабль "Союз" пристыковался к МКС только со второй попытки из-за проблем с иностранным оборудованием.

Стыковка космического корабля "Союз МС-14" с первым российским роботом Федором на борту произошла за несколько минут до расчетного времени. Подробнее об этом рассказывает научный обозреватель "Комсомольской правды" Владимир Лаговский. Слушаем!