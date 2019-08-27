СЕГОДНЯ 18:03 2019-08-27T19:59:08+03:00

Россия и Турция договорились вместе бить террористов в Идлибе, на экс-министра Абызова завели новое дело, в подмосковном детдоме умер ребенок 00:00 00:00

Главное. О чем говорит страна:

- Россия и Турция наметили дополнительные меры по ликвидации террористов в Идлибе. Об этом Владимир Путин заявил после переговоров с Рэджепом Тайипом Эрдоганом, которые прошли в рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2019. Президент России отметил, что нужно сосредоточиться на стабилизации обстановки в Сирии и политическом урегулировании конфликта.

На прямой связи со студией из подмосковного Жуковского специальный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов.

На авиасалоне МАКС Владимир Путин также прокомментировал стыковку корабля Союз МС-14 с роботом Фёдором на борту. Президент назвал успешное завершение операции после неудачи в субботу - результатом высокого профессионализма космонавтов. Путин выразил надежду, что робот "Федор" окажет необходимую помощь и поддержку на международной космической станции.

- Бывший министр Михаил Абызов стал фигурантом нового уголовного дела. Его обвиняют в незаконном участии в предпринимательской деятельности. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до двух лет лишения свободы. Как рассказал адвокат Абызова Александр Аснис, возбуждение дела необоснованно и в ближайшее время будет обжаловано в установленном законом порядке.

- Следственный комитет начал проверку из-за смерти ребенка в подмосковном детдоме. Влада Журавлева вместе с братом и сестрой отобрали у родной семьи после того как их мать стала фигурантом уголовного дела. Двоих детей - отдали в новую семью, а Влада - он был болен ДЦП - отправили в интернат "Берёзка".

- Троих бывших полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки в Анапе. Следователи возбудили уголовное дело и отправили правоохранителей в СИЗО.