2019-08-28T00:40:25+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Первая всероссийская перепись населения, шахматный турнир в Ноттингеме, премьера фильма «Королевство кривых зеркал»

Обзор событий, произошедших в этот деньОбзор событий, произошедших в этот день

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Первая всероссийская перепись населения, шахматный турнир в Ноттингеме, премьера фильма «Королевство кривых зеркал»

00:00
00:00

28 августа. В это день в разные годы:

1920 год - первая всероссийская перепись населения.

1938 год - в Ноттингеме завершается шахматный турнир.

1963 год - премьера фильма «Королевство кривых зеркал».

1968 год - Джим Моррисон достиг миллионной отметки своей песни.

Скачать передачу [mp3, 19.4 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В Госдепе США рассказали о целях несостоявшейся поездки сенаторов в Россию
В Киеве задержали экс-министра здравоохранения Украины
Илон Макс сообщил об успешном испытании аппарата Starhopper
Помпео подтвердил, что США будет работать над возвращением G8
США продадут Японии противоракеты больше чем на три миллиарда долларов
В Таиланде нашли 128-летнего долгожителя
ЦИК Абхазии опубликовал окончательные результаты выборов президента страны
В китайском зоопарке обезьяна попыталась сбежать, разбив стекло камнем
Пожар в жилом доме на Каширском шоссе в Москве: эвакуировали 120 человек
Во вселенной Marvel появился супергерой-гей
Американская скрипачка дала концерт в виртуальной реальности
В России запретили охранять заключенных слишком добрыми собаками
Песков рассказал об активном диалоге о возобновлении «нормандского формата»
Билли Айлиш проспала церемонию вручения премии MTV Video Music Awards
Служба нацбезопасности Армении задержала экс-министра финансов страны
Космический корабль Dragon покинул МКС
В России 60 аэропортов отремонтируют за 6 лет
Польский МИД сравнил "Северный поток" с пактом Молотова-Риббентропа
Путин приехал в Казань на церемонию закрытия чемпионата World Skills
Эрдоган и Путин обсудили меры по по нормализации ситуации в Идлибе
Движение поездов по МЦК частично приостановили