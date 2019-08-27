Первая всероссийская перепись населения, шахматный турнир в Ноттингеме, премьера фильма «Королевство кривых зеркал»
Обзор событий, произошедших в этот день
Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день
Первая всероссийская перепись населения, шахматный турнир в Ноттингеме, премьера фильма «Королевство кривых зеркал»
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28 августа. В это день в разные годы:
1920 год - первая всероссийская перепись населения.
1938 год - в Ноттингеме завершается шахматный турнир.
1963 год - премьера фильма «Королевство кривых зеркал».
1968 год - Джим Моррисон достиг миллионной отметки своей песни.