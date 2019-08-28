СЕГОДНЯ 08:03 2019-08-28T12:37:34+03:00

Михаил Антонов и Мария Баченина - с главными темами дня

Минтранс предложил усовершенствовать систему подготовки пилотов, на МАКСе показали уникальный самолет, в Думе предложили штрафовать власти за отсутствие собачьих площадок 00:00 00:00

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