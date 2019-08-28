СЕГОДНЯ 09:33 2019-08-28T20:29:09+03:00

Руководитель отдела по связям с общественностью Субару Мотор Наталия Руденко и руководитель департамента маркетинга и связей с общественностью Субару Мотор Константин Круглянский в гостях у Радио Комсомольская правда

Парк препятствий, тест-драйвы и концерт: В Москве на стадионе «Открытие. Арена» пройдет юбилейный 10-й фестиваль Subafest 00:00 00:00

М. Баченина:

- У нас в гостях руководитель отдела по связям с общественностью Субару Мотор Наталия Руденко.

М. Антонов:

- И Константин Круглянский, руководитель департамента маркетинга и связей с общественностью Субару Мотор.

Мы сегодня будем говорить про 21 сентября 2019 года, когда в Москве на стадионе «Открытие. Арена» пройдет юбилейный 10-й фестиваль Subafest. Что будет?

Н. Руденко:

- Это наш большой праздник. Мы собираем всех наших друзей, всех поклонников, всех, кто боялись попробовать Subaru, но наконец-то решились, конечно же, будет тест-драйв, но главное, что это будет большой праздник, с концертом, с различными развлечениями, с информацией о Subaru, которую вы можете прочитать…

К. Круглянский:

- Более того, это стал большой семейный праздник. Если он начинался как сборище клубов наших показать свои машины, похвастаться и погоняться, то сейчас это действительно семейный праздник. В последние 4-5 лет очень много семей, очень много активности…

М. Баченина:

- Потому что семейный автомобиль, просторный, проходимый…

Н. Руденко:

- Да.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/728738" frameborder="0"></iframe> В Москве на стадионе «Открытие. Арена» пройдет юбилейный 10-й фестиваль Subafest.

М. Баченина:

- Меня всегда в ярмарках привлекает то, что можно поторговаться. Ярмарка подразумевает под собой такой смысл. Там будут какие-то возможности договориться о покупке с какой-нибудь скидкой или, наоборот, с какими-нибудь бонусами для авто?

К. Круглянский:

- Однозначно.

Н. Руденко:

- Ну, начнем с того, что вход будет бесплатный. Но самое главное, за что у нас всегда торгуются, это за всевозможный фетиш, сувениры, наклеечки и любые эмблемы с фестиваля.

К. Круглянский:

- Но при этом дилерские центры будут представлены все, наши дилерские центры, которые в Москве, с ними там можно будет торговаться легко…

М. Баченина:

- А где можно там будет тестить машину? Я тестила Subaru и осталась под очарованием этого автомобиля на фестивале семейной рыбалки «КП». Потому что в первый раз сесть за руль такого большого авто… а получилось как-то все легко и просто… и меня это покорило, и сам авто идет очень мягко… Но в черте города… где вы там будете тестить?

К. Круглянский:

- Мы построим там AWD-парк препятствий, там будут достаточно серьезные препятствия, нетривиальные, так скажем, там вы сможете протестить весь модельный ряд, включая седан Legacy, будут показательные заезды WRX STI, также будет разыгрываться определенная поездочка на самой быстрой машине…

Н. Руденко:

- Клубы соревнуются на своих автомобилях – это такое, да, больше шоу… но могу сказать, что у вас будет возможность первый раз забраться на автовоз самостоятельно.

М. Баченина:

- А что такое автовоз?

Н. Руденко:

- Это такая большая горка, на чем перевозят автомобили.

К. Круглянский:

- Причем, автовоз будет с качелями.

М. Баченина:

- То есть, я должна заехать на этот автовоз сама?

Н. Руденко:

- Да.

М. Баченина:

- А если я испорчу ваш Subaru?

К. Круглянский:

- Чуть-чуть качнуться вперед, чтобы качельки вот так упали… и съехать…

Н. Руденко:

- Ну, Subaru такая обзорная, что вы увидите все углы съездов и выездов…

М. Баченина:

- Это, знаете, когда сдают на права – тронуться на горку с ручника… вот что-то мне это напомнило…

К. Круглянский:

- Ни одна Subaru пока не пострадала за 10 лет…

М. Антонов:

- Но вы говорите, что семейный праздник. Хорошо. У человека есть в семье автомобиль – неважно, Subaru или нет… вот придет он на SubaFest, приведет жену, которая к этому как-то… да еще и с детьми придут… техническая составляющая понятна. Развлекающая составляющая, которая будет интересна, может быть, не только автомобилистам?

Н. Руденко:

- Развлекающая составляющая у нас занимает, наверное, больше даже 70% от всего остального. У нас всегда для детей организовывается отдельная зона с безумно интересными анимациями. Это и школа водительских прав, и катание на рампах на велосипедах, самокатах… всегда есть какая-то анимация с шоу-программами, развлечениями для детей отдельно, даже есть аниматоры, которые будут смотреть за вашим ребенком, пока вы проходите тест-драйв автомобиля Subaru. Помимо этого, есть концерты, есть массажные салоны…

К. Круглянский:

- Я добавлю. Там можно будет познакомиться со всеми технологиями нашими, мы привезем Subaru Global Platform и также привезем модель полного привода – один к одному.

М. Антонов:

- У вас концерт еще будет? Знаю, что Sting не может приехать…

Н. Руденко:

- Приедет Костя Кулесов, группа «Анимация».

М. Антонов:

- Вооот! Это главная звезда, да?

Н. Руденко:

- Да. Это наш хэдлайнер.

М. Антонов:

- Хорошо. Принято. 21 сентября 2019 года в Москве на стадионе «Открытие Арена» пройдет юбилейный 10-й фестиваль SubaFest. Начиналось все в 2009-м…

Н. Руденко:

- …с небольшой встречи клубов.

М. Антонов:

- А сколько сейчас клубов? И будут ли клубы из других городов? Я понимаю, что вроде как событие в Москве происходит, но…

Н. Руденко:

- Конечно, клубное движение потихонечку спадает, количество, может быть, уже не такое большое, как ранее, но у нас всегда был очень крупный STI-клуб, который мы очень любим, Forester -клуб, и к нам обязательно должны приехать ребята из Санкт-Петербурга.

М. Антонов:

- А знаменитый махач между Форестоводами и…

К. Круглянский:

- У нас сейчас еще добавился XV-клуб – тоже серьезная такая организация…

М. Антонов:

- Вооот! Ведь начинаются разборки, какая модель лучше или нет?

К. Круглянский:

- У субаристов так – когда они между собой общаются, они там ругают модели и т.д. Но, как только появляется человек, который говорит о какой-то другой марке, все – ему конец.

М. Антонов:

- То есть, не нужно приезжать все-таки на фестиваль на…

К. Круглянский:

- Нет, приезжать можно на любом автомобиле…

М. Антонов:

- …не факт, что уедете?

Н. Руденко:

- Ну, могу сказать, что для Subaru будет отдельная парковка, поскольку субаристы очень любят фотографироваться в большом количестве, поэтому все автомобили Subaru будут стоять на открытой парковке, чтобы можно было сфотографироваться. Автомобили не Subaru будут стоять отдельно.

М. Антонов:

- У вас же там будет фотозона специальная? Но одно дело сфотографироваться на фоне какой-нибудь новой модели, навороченной, тюнингованной, другой вопрос – сфотографироваться около ретро-автомобиля, старенького какого-нибудь. Вот будет ли что-то?

Н. Руденко:

- Мы всегда стараемся привозить, да, ретро-автомобили и многие, кстати, пользователи привозят свои автомобили из других городов.

К. Круглянский:

- У нас там будет выставка тюнинга. То есть, можно записаться сейчас прямо на нашем сайте субафест.субару.ру – показать нам свою машину и поучаствовать в выставке тюнинга и также ретро-выставке…

М. Баченина:

- А какой самый необычный, вызывающий тюнинг до этого года вы встречали на Subaru? Что там может быть такого?

К. Круглянский:

- В основном это тысячесильные монстры, даже приезжали, вот на прошлом SubaFest, помнишь, Impreza была…

Н. Руденко:

- Да…

К. Круглянский:

- Когда из-под капота двигателя не видно, одни турбины там торчат… такие вот…

М. Баченина:

- Я просто никогда не воспринимала Subaru как что-то гоночное… а недавно как раз на дороге встретила такого… ушедшего в точку…

М. Антонов:

- Есть люди, которые 10 лет подряд на фестиваль приезжают?

Н. Руденко:

- Конечно.

К. Круглянский:

- Это в основном клубы. Клубы начинали в 2009 году… есть те, кто принимали участие… Кстати, на парковке можно очень легко этих людей определить. На каждом субафесте клеились наклейки… У нас, знаете, как звездочки на самолетах, также наклейки на субафесты… с годами… которые прямо все наклеечки собрали…

М. Антонов:

- Никогда не хотели расширить территорию фестиваля? Сделать, допустим, квартальный фестиваль с городах-миллионниках, например?..

К. Круглянский:

- Вы прямо с языка сняли… у нас был такой формат… Как раз Владивосток был в том числе. Была Пермь, Санкт-Петербург… В этот раз юбилейный фестиваль – поэтому Москва, однозначно… Чтобы 4 раза в год проводить данный фестиваль – это достаточно затратное дело, поэтому в этом году – только Москва!

М. Антонов:

- Здесь стали вопросы поступать. Все ли бесплатно? Можно ли будет питаться там…

Н. Руденко:

- Еда – это, наверное, единственное, что платное, но мы всегда тоже стараемся регулировать цены.

М. Баченина:

- А массаж тоже?

Н. Руденко:

- Массаж от наших партнеров, конечно, бесплатно…

М. Антонов:

- Чем вести там тары-бары, лучше сесть за руль Subaru.

Н. Руденко:

- Это точно! Про Subaru можно говорить очень долго, но обязательно надо проехать за рулем!

М. Баченина:

- Хорошо. Но вот убедите меня, почему мой следующий автомобиль должен быть Subaru? Заметьте – я не специалист, я женщина… Какие преимущества, которыми нужно похвастаться и они никогда лишними не будут?

К. Круглянский:

- Это удобство на уровне ДНК. Я всегда задаю вопрос клиентам – какой опцией вы чаще всего пользуетесь в машине? И пока еще никто не ответил с первого раза правильно. Самая главная опция, которой вы пользуетесь – открывание водительской двери. И вот у Subaru философия такая – чем чаще вы пользуетесь этой функцией, те больше они уделяют внимания ей. Так вот, в любой салон Subaru, если вы сядете в любую нашу машину, вы не входите, - вы туда вступаете. Потому что это широко открытая дверь! Это правильно настроенный уровень сиденья по высоте!

М. Баченина:

- То есть, ты сразу чувствуешь комфорт?

К. Круглянский:

- Да. Вообще основные функции, которыми вы пользуетесь, они рядом, близко и очень удобны!