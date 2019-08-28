2019-08-28T17:34:16+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

США разрешат России вернуться в G8 после ухода из Крыма, врачи массово увольняются из-за низкой зарплаты, мальчик умер в детдоме после того, как его забрали из семьи

Елена Афонина - с главными темами дняЕлена Афонина - с главными темами дня

Елена Афонина - с главными темами дня

США разрешат России вернуться в G8 после ухода из Крыма, врачи массово увольняются из-за низкой зарплаты, мальчик умер в детдоме после того, как его забрали из семьи

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Главное. О чем говорит страна:

- В США назвали условия возвращения России в G8. Специальный представитель штатов по Украине Курт Волкер заявил, что возобновление участия Москвы в формате "Большой восьмерки" возможно лишь после ее "ухода" из Крыма.

В Совете Федерации возмущены условиями, которые выдвигает дипломат. Как рассказал член комитета по международным делам Олег Морозов, такие ультиматумы неприемлемы и нарушают международное право.

- Американские сенаторы обвинили Россию в самоизоляции. Республиканцы Рон Джонсон и Крис Мерфи заявили, что им не разрешили пересечь российскую границу. Москва специально изолирует себя от внешнего мира - считает Мерфи.

Российский МИД назвал это манипуляцией и напомнил, что сенатор Джонсон находится в "стоп-листе" и знает об этом.

Заявление сенаторов выглядит, как очередная провокация, - отмечает политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

- Пятеро хирургов центральной больницы Нижнего Тагила забрали заявления об увольнении. Как сообщили в пресс-службе Минздрава, медики получат стимулирующие выплаты за два месяца. Помимо компенсации, с начала сентября в больнице начнут работать специалисты из другой клиники.

Ранее в Госдуме раскритиковали врачей Нижнего Тагила, которые решили уволиться из-за высокой нагрузки и низкой зарплаты. Депутат Алексей Балыбердин назвал это саботажем. По его мнению, своими действиями хирурги поставили под угрозу здоровью пациентов.

Вслед за коллегами из Нижнего Тагила массово уволились все врачи травматологического отделения в Пятигорске. Они ушли вслед за заведующим отделением Романом Алфимовым.

Главврач центральной городской больницы Роман Лифенко рассказал "Комсомольской правде", что это нормальная ситуация.

- Уполномоченный по правам ребенка в России призвала выяснить все обстоятельства смерти мальчика в детдоме в Подмосковье. В интернат Влад Журавлев попал после того, как его мать стала фигурантом уголовного дела. Детский омбудсмен Анна Кузнецова считает, что нужно провести расследование и понять - почему его вместе с братом и сестрой не передали отцу или другим близким родственникам.

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