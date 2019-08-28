2019-08-28T18:00:07+03:00
Темы дня
Елена АФОНИНА@radio_kp

Смартфоны заменят россиянам электронные паспорта, россиянке не отдают рожденного в Турции ребенка, житель Челябинска сменил имя на Пельмень

Елена Афонина - с главными темами дняЕлена Афонина - с главными темами дня

Елена Афонина - с главными темами дня

Смартфоны заменят россиянам электронные паспорта, россиянке не отдают рожденного в Турции ребенка, житель Челябинска сменил имя на Пельмень

00:00
00:00

Главное. О чем говорит страна:

- Электронные паспорта россиян дополнят авторизацией через сим-карту. С таким предложением выступили сотовые операторы. Технология Mobile ID позволит использовать смартфоны и телефоны для авторизации на порталах государственных услуг, а также для идентификации личности на других ресурсах.

Привязка сим-карты к электронному паспорту станет дополнительной защитой для личной информации граждан, - отмечает ведущий аналитик Мобайл Рисёч груп Эльдар Муртазин.

- Россиянка родила в Турции и теперь не может забрать своего ребенка домой. С каждым днем долг перед турецким госпиталем растет - день в больнице для семьи из Челябинска обходится в тридцать тысяч рублей, но врачи не хотят выписывать россиян.

- Власти Москвы рассказали об угрозе замкнутых групп мигрантов. Замруководителя департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Константин Блаженов призвал религиозных деятелей бороться с замкнутыми национальными группами. По его мнению, в противном случае, это может привести к росту ксенофобии.

Далеко не всегда те, кто приезжает из регионов, могут приспособиться к жизни в мегаполисе. Такие люди самозамыкаются в небольшие группы по принципу землячеств. Они практически не общаются ни с кем, кроме тех, с кем работают и начинают делить жителей города на "своих" и "чужих", - отметил Блаженов.

Руководитель информационно-правового центра "Миграция и закон" Гавхар Джураева считает, что нужно менять миграционную политику и исключить существование диаспор.

- Житель Челябинска боится проблем в армии из-за своего необычного имени. В апреле этого года 18-летний Роман Кодольский принял участие в конкурсе пензенского производителя пельменей. Главное условие для победы - поменять свое имя. За призовое место организатор обещал подарить двести килограммов полуфабрикатов, и Роман решил идти до конца.

Скачать передачу [mp3, 5.7 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
Сегодня 12:03 - 12:45

Темы дня

Тема: США разрешат России вернуться в G8 после ухода из Крыма, врачи массово увольняются из-за низкой зарплаты, мальчик умер в детдоме после того, как его забрали из семьи

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
26 Августа 2019 19:03 - 20:02

Темы дня

Тема: Касамара отказалась дебатировать с Соболь, в Нижнем Тагиле уволились все хирурги горбольницы, европейские астронавты больше не будут летать на МКС на российских кораблях

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
26 Августа 2019 14:03 - 14:45

Темы дня

Тема: Путин потребовал ускорить рост экономики, еще одной семье грозит лишение родительских прав из-за участия в массовых протестах, «Почта России» попросила 85 млрд рублей на развитие алкомаркетов и аптек

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
26 Августа 2019 13:03 - 13:45

Темы дня

Тема: В Росгидромете объяснили повышение радиационного фона на полигоне в Архангельской области, в Ульяновске уволили росгвардейца, отказавшего в помощи из-за обеда, в России не хватает мужчин

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
26 Августа 2019 12:03 - 12:45

Темы дня

Тема: Новые санкции США против России вступили в силу, экипаж «Союза» успешно перестыковал корабль вручную, екатеринбуржцы протестуют против работ Покраса Лампаса

В студии: Елена АФОНИНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Число браков и разводов в России достигло рекордного минимума за последние 30 лет
Опрос: Зеленский добился рекордного доверия украинцев
В МИД РФ заявили, что Россия готова выступить гарантом соглашения между США и талибами
Елизавета II одобрила приостановку работы парламента Великобритании до середины октября
Водители начнут получать штрафы за выявленное с камер отсутствие ОСАГО с начала 2020 года
Медведев: Бюджет РФ до 2022 должен быть ориентированным на развитие науки
"Кушать меньше, но чаще": Главный диетолог Москвы дал советы по питанию школьников
Болтон обвинил КНР в краже технологий F-35 для собственного истребителя
МИД РФ: Россия рассчитывает на скорое и полное оправдание Вышинского
Сенатор Пушков оценил условие Волкера для присоединения РФ к "Большой семерке"
Испытания самолета МС-21 с российским двигателем начнутся с 2020 года
Новый космический корабль "Федерация" будет рассчитан на высоких космонавтов
Зеленский выступил за присоединение США к «Нормандскому формату»
Нью-Дели и Москва ведут подготовку к визита Путина в Индию в 2020 году
Российским пластическим хирургам увеличат срок обучения
«Вопрос не к нам»: Песков прокомментировал покупку Путиным мороженого у «той же» продавщицы
Дрон помешал посадке самолета в аэропорту Лондона
Коломойский призвал снять с РФ часть санкций
Песков назвал возмутительными инциденты с полицейскими в Екатеринбурге и Анапе
Начальник Генштаба ВС РФ и глава Военного комитета НАТО договорились продолжать контакт между сторонами
Ученые связали ожирение с пониженной реакцией на вкус еды
Списки обмена удерживаемых лиц между Украиной и Россией будут меняться
Россия продолжит оснащать армию Афганистана для борьбы с терроризмом