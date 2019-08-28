СЕГОДНЯ 13:03 2019-08-28T18:00:07+03:00

Смартфоны заменят россиянам электронные паспорта, россиянке не отдают рожденного в Турции ребенка, житель Челябинска сменил имя на Пельмень 00:00 00:00

Главное. О чем говорит страна:

- Электронные паспорта россиян дополнят авторизацией через сим-карту. С таким предложением выступили сотовые операторы. Технология Mobile ID позволит использовать смартфоны и телефоны для авторизации на порталах государственных услуг, а также для идентификации личности на других ресурсах.

Привязка сим-карты к электронному паспорту станет дополнительной защитой для личной информации граждан, - отмечает ведущий аналитик Мобайл Рисёч груп Эльдар Муртазин.

- Россиянка родила в Турции и теперь не может забрать своего ребенка домой. С каждым днем долг перед турецким госпиталем растет - день в больнице для семьи из Челябинска обходится в тридцать тысяч рублей, но врачи не хотят выписывать россиян.

- Власти Москвы рассказали об угрозе замкнутых групп мигрантов. Замруководителя департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Константин Блаженов призвал религиозных деятелей бороться с замкнутыми национальными группами. По его мнению, в противном случае, это может привести к росту ксенофобии.

Далеко не всегда те, кто приезжает из регионов, могут приспособиться к жизни в мегаполисе. Такие люди самозамыкаются в небольшие группы по принципу землячеств. Они практически не общаются ни с кем, кроме тех, с кем работают и начинают делить жителей города на "своих" и "чужих", - отметил Блаженов.

Руководитель информационно-правового центра "Миграция и закон" Гавхар Джураева считает, что нужно менять миграционную политику и исключить существование диаспор.

- Житель Челябинска боится проблем в армии из-за своего необычного имени. В апреле этого года 18-летний Роман Кодольский принял участие в конкурсе пензенского производителя пельменей. Главное условие для победы - поменять свое имя. За призовое место организатор обещал подарить двести килограммов полуфабрикатов, и Роман решил идти до конца.