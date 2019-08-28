2019-08-28T18:20:14+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

В Госдуме хотят увеличить алименты, с прилавков могут пропасть экологичные продукты, на Россию обрушатся первые заморозки

Елена Афонина - с главными темами дняЕлена Афонина - с главными темами дня

Елена Афонина - с главными темами дня

В Госдуме хотят увеличить алименты, с прилавков могут пропасть экологичные продукты, на Россию обрушатся первые заморозки

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Главное. О чем говорит страна:

- В Госдуме поддержали идею о введении дополнительных "квартирных" алиментов для детей. Дополнительная финансовая поддержка будет направлена на улучшение жилищных условий ребёнка - ремонт, переезд или покупку нового дома.

Как рассказала первый зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева, после развода оба родителя должны нести ответственность за условия проживания несовершеннолетних.

- Здоровая пища может исчезнуть с прилавков магазинов из-за вступления в силу закона «Об органической продукции». По новым правилам со следующего года такие товары товары должны иметь российские сертификаты. Сейчас у большинства из них - только международные документы.

Директор «Русбренда» Алексей Поповичев направил письмо к главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву с просьбой урегулировать переход к новому закону.

По его мнению, проблема с получением отечественных сертификатов может привести к подорожанию органической продукции.

- На Россию обрушатся первые заморозки. В ночь на четверг в некоторых регионах европейской части страны температура опустится до минусовых значений - рассказал начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев.

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