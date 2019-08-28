28 Авг. 19:03 2019-08-28T23:32:05+03:00

Умерла девочка из Петербурга, которую засосало в трубу бассейна в Турции, Коломойский призвал частично снять санкции с России, массово уволившимся врачам начали выплачивать деньги за переработку 00:00 00:00

Главное. О чем говорит страна:

- 12-летняя девочка из Петербурга, которая пострадала в бассейне на отдыхе в Турции, умерла в больнице. Об этом в среду сообщил ее отец. На своей странице в соцсети Андрис Лейкуцис написал, что его дочь умерла рано утром.

Пресс-атташе российского посольства в Турции Ирина Касимова подтвердила эту информацию.

- Незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Илью Яшина задержали после четвертого ареста. На выходе из спец.приемника к нему подошли сотрудники полиции и проводили в автозак.

- Украинский олигарх Игорь Коломойский призвал частично снять санкции с России. По его мнению, Киеву стоит реалистичнее смотреть на ситуацию и отделить вопрос Крыма от вопроса Донбасса. Украина должна сохранить свою позицию по полуострову, но если отменить экономические ограничения против России - это даст дополнительные маневры для переговоров, считает олигарх.

Риторика Коломойского отражает позитивные изменения политики правительства Киева по отношению к Москве, - считает политолог, вице-президент Фонда развития современной дипломатии Дмитрий Перлин.

- Российские врачи должны получать зарплату не ниже средней в регионе - об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В среду все шесть хирургов центральной больницы Нижнего Тагила забрали заявления об увольнении. Как сообщили в пресс-службе Минздрава, медики получат стимулирующие выплаты за два месяца. Помимо компенсации, с начала сентября в больнице начнут работать специалисты из другой клиники.

- Следователи задержали троих представителей подрядной организации по уголовному делу об обрушении стены в Новосибирске - об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета. По поручению главы ведомства Александра Бастрыкина расследовать дело будет центральный аппарат СК.

Под завалами в Новосибирске погибли трое рабочих. Один человек пострадал - его доставили в больницу.