Умерла девочка из Петербурга, которую засосало в трубу бассейна в Турции, Коломойский призвал частично снять санкции с России, массово уволившимся врачам начали выплачивать деньги за переработку
Елена Афонина - с главными темами дня
Умерла девочка из Петербурга, которую засосало в трубу бассейна в Турции, Коломойский призвал частично снять санкции с России, массово уволившимся врачам начали выплачивать деньги за переработку
Главное. О чем говорит страна:
- 12-летняя девочка из Петербурга, которая пострадала в бассейне на отдыхе в Турции, умерла в больнице. Об этом в среду сообщил ее отец. На своей странице в соцсети Андрис Лейкуцис написал, что его дочь умерла рано утром.
Пресс-атташе российского посольства в Турции Ирина Касимова подтвердила эту информацию.
- Незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Илью Яшина задержали после четвертого ареста. На выходе из спец.приемника к нему подошли сотрудники полиции и проводили в автозак.
- Украинский олигарх Игорь Коломойский призвал частично снять санкции с России. По его мнению, Киеву стоит реалистичнее смотреть на ситуацию и отделить вопрос Крыма от вопроса Донбасса. Украина должна сохранить свою позицию по полуострову, но если отменить экономические ограничения против России - это даст дополнительные маневры для переговоров, считает олигарх.
Риторика Коломойского отражает позитивные изменения политики правительства Киева по отношению к Москве, - считает политолог, вице-президент Фонда развития современной дипломатии Дмитрий Перлин.
- Российские врачи должны получать зарплату не ниже средней в регионе - об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В среду все шесть хирургов центральной больницы Нижнего Тагила забрали заявления об увольнении. Как сообщили в пресс-службе Минздрава, медики получат стимулирующие выплаты за два месяца. Помимо компенсации, с начала сентября в больнице начнут работать специалисты из другой клиники.
- Следователи задержали троих представителей подрядной организации по уголовному делу об обрушении стены в Новосибирске - об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета. По поручению главы ведомства Александра Бастрыкина расследовать дело будет центральный аппарат СК.
Под завалами в Новосибирске погибли трое рабочих. Один человек пострадал - его доставили в больницу.