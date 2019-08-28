2019-08-29T00:33:55+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Реформы Петра I, открытие панорамы «Бородинской битвы», публикация стихотворения Михаила Светлова «Гренада»

Обзор событий, произошедших в этот деньОбзор событий, произошедших в этот день

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Реформы Петра I, открытие панорамы «Бородинской битвы», публикация стихотворения Михаила Светлова «Гренада»

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29 августа. В этот день в разные годы:

1698 год - Петр I предписывает поданным брить бороды и носить европейское платье.

1912 год - в Москве открыта панорама «Бородинская битва».

1926 год - в Комсомольской правде публикуют стихотворение Михаила Светлова «Гренада».

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