Реформы Петра I, открытие панорамы «Бородинской битвы», публикация стихотворения Михаила Светлова «Гренада»
Обзор событий, произошедших в этот день
Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день
Реформы Петра I, открытие панорамы «Бородинской битвы», публикация стихотворения Михаила Светлова «Гренада»
00:00
00:00
29 августа. В этот день в разные годы:
1698 год - Петр I предписывает поданным брить бороды и носить европейское платье.
1912 год - в Москве открыта панорама «Бородинская битва».
1926 год - в Комсомольской правде публикуют стихотворение Михаила Светлова «Гренада».