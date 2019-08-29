СЕГОДНЯ 12:03 2019-08-29T13:35:20+03:00

Россия и Украина собрались меняться заключенными, европейцы хотят отправлять своих космонавтов на наших «Союзах», Эрдоган готов купить Су-35 и Су-57 вместо F-35 00:00 00:00

Главное. О чем говорит страна:

- Украина и Россия должны обменяться заключенными в эту пятницу, 30 августа - об этом сообщил один из депутатов Верховной Рады.

Адвокат Валентин Рыбин, представляющий интересы россиян Максима Одинцова и Александра Баранова, которые были арестованы на Украине за госизмену, сообщил Радио "Комсомольская правда", что сейчас вся страна ждет соответствующего указа президента Владимира Зеленского.

Тем временем украинского режиссера Олега Сенцова доставили из колонии №8 города Лабытнанги в столичное СИЗО "Лефортово" - об этом сообщают СМИ. Собеседник ТАСС рассказал, что Сенцова, осужденного в России за подготовку терактов, готовят для обмена с украинской стороной.

- В Приморье из-за ливней ввели режим ЧС. Во Владивостоке выпала месячная норма осадков. Уровень воды в реках превысил критическую отметку.

- Европейское космическое агентство готово отправлять своих космонавтов на МКС на российских "Союзах", но для этого нужны соглашения с Роскосмосом - об этом сообщил глава агентства Ян Вернер на авиасалоне МАКС-2019. По его словам европейская сторона хочет договоиться с Роскосмосом, но точек соприкосновения пока нет.

Член Академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков считает, что сотрудничество Роскосмоса и Европейского космического агентства важно для поддержания имиджа.

Ранее глава представительства Европейского космического агентства в России Рене Пишель сообщил, что полеты европейских астронавтов к МКС на "Союзах" временно прекращаются. Это связано с появлением американских пилотируемых кораблей. Российские "Союзы" доставляют космонавтов на международную станцию с 2011 года.

- В частной клинике в Турции умерла 16-летняя россиянка. Родители девочки подозревают медиков в убийстве. Они считают, что их дочь вернули на Родину без некоторых внутренних органов. Убитые горем родители не знают, что органы хоть в России, хоть в Турции всегда изымаются при вскрытии для установления причины смерти.

- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов купить российские Су-35 и Су-57, вместо американских F-35. Турецкий лидер вместе с Владимиром Путиным во вторник посетили авиасалон МАКС-2019. На нем Эрдоган заинтересовался российскими военными самолетами.

Вице-президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков отмечает, что отечественный истребители нового поколения не уступают американским аналогам.

- Российские ветеринары наживаются на владельцах домашних питомцев. Недобросовестные «айболиты» обманывают клиентов, ставят несуществующие диагнозы и выписывают дорогущие препараты хвостатым пациентам. О том, как не попасться на удочку таким врачам - рассказывает Юрий Кораблев.