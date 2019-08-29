СЕГОДНЯ 13:03 2019-08-29T13:58:34+03:00

В Великобритании начались протесты против приостановки работы парламента, испанские дети заболели «синдромом оборотня», а российские дети больше всех в мире переживают из-за успеваемости в школе 00:00 00:00

Главное. О чем говорит страна:

- В Великобритании продолжаются протесты. Митингующие выступают против приостановки работы парламента. Ранее такое решение приняла Елизавета Вторая, поддержавшая инициативу премьера Бориса Джонсона. Акции проходят в крупных городах Великобритании - Лондоне, Манчестере и Эдинбурге.

Дело в том, что из-за приостановки работы парламента до октября депутаты не смогут помешать Джонсону провести Брексит без сделки - рассказала Радио «Комсомольская правда» ведущий научный сотрудник Центр британских исследований РАН Елена Ананьева.

- 16 детей на юге Испании заболели "синдромом оборотня". На их лицах и теле начали расти волосы. Местные врачи забили тревогу и выяснили, что причина такой аномалии - таблетки, которыми малышей лечили от изжоги. Оказалось, что в лекарство попало косметическое средство для стимуляции роста волос. Его уже сняли сняли с продажи. Власти страны считают, что опасные медикаменты распространились по 30 аптекам.

Действие этого препарата до конца не изучено и может в будущем отразиться на здоровье детей, - отмечает эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов.

- Российские дети больше всех в мире переживают из-за успеваемости в школе. Такие выводы приводятся в исследовании американской аналитической компании, сообщает ТАСС. На втором месте рейтинга Китай, замыкает тройку Германия. Также исследование подтвердило, что чувство тревоги и неуверенности мешает детям и подросткам в учебе. Об этом говорят 68% российских учителей

Почему, сидя за партой дети испытывают стресс, Радио «Комсомольская правда» рассказал профессор института педагогики и психологии образования Московского городского педагогического университета Борис Куприянов.

- Роскомнадзор предложил обязать поисковики удалять ссылки на пиратский контент в течение шести часов - сообщают "Ведомости". Работающие в России поисковые системы должны подключиться к реестру с пиратскими ссылками. Перечень запрещенного контента будет составлять компания, одобренная Роскомнадзором - говорится в документе

Координатор центра безопасного интернета Урван Парфентьев считает, что такие поправки в закон дадут вторую жизнь забытым поисковикам.

- В Италии стартовал 76-й международный Венецианский кинофестиваль. Звезды, вспышки фотокамер, блеск, и конечно же - новые киноленты. Подробнее с лучезарных пляжей острова Лидо - наш кинообозреватель Стас Тыркин.