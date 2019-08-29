2019-08-29T16:05:40+03:00
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Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

В Нижнем Тагиле отстранили от работы главврачей больниц, откуда хотели уволиться хирурги, российские самолеты хочет купить Казахстан, больше половины предпенсионеров официально не трудоустроены

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Валентин Алфимов - с главными темами дня

В Нижнем Тагиле отстранили от работы главврачей больниц, откуда хотели уволиться хирурги, российские самолеты хочет купить Казахстан, больше половины предпенсионеров официально не трудоустроены

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Главное. О чем говорит страна:

- В Нижнем Тагиле отстранили от работы главврачей больниц, откуда хотели уволиться хирурги.

Ранее все хирурги городской больницы Нижнего Тагила написали заявления об увольнении. Врач Никита Зотов рассказал, что их оклад всего 22 тысячи рублей, а после закрытия одной из местных поликлиник, на персонал легла дополнительная нагрузка. После этого на ситуацию обратили внимание в Кремле, к расследованию подключилась прокуратура.

- Российскими самолетами заинтересовался Казахстан. Корпорация «Иркут», которая представила на авиасалоне МАКС три новых отечественных самолета МС-21, подписала соглашение на поставку 10 гражданских лайнеров казахстанской авиакомпании. Гендиректор «Иркута» пояснил, что через шесть лет корпорация планирует выйти на производство 72 самолетов в год.

Член комиссии при президенте России по развитию авиации общего назначения Юрий Сытник считает, что у нового МС-21 есть все шансы стать успешным проектом и не повторить ошибок Супреджет 100.

- Больше половины россиян не смогли правильно назвать год начала Второй мировой войны - таковы результаты опроса, проведенного ВЦИОМ. Лишь 32% респондентов знают, что Вторая мировая началась в 1939-м году. 52% считают, что нацистская Германия напала на Польшу в 41-м, еще 6% назвали другой вариант.

Путаница с датами - результат плохой образовательной системы, - считает историк, советник ректора московского пед.университета Евгений Спицын.

- Больше половины россиян предпенсионного возраста официально не трудоустроены - об этом сообщили в Пенсионном фонде.

По данным ПФР, с записью в трудовую работают около 2 миллионов мужчин и почти два с половиной миллиона женщин. При этом среди мужчин доля официальных работников выше: 43 процента против 38 процентов у женщин.

Научный сотрудник института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок считает, что работодателю не выгодно брать к себе людей пожилого возраста.

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