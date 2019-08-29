СЕГОДНЯ 19:03 2019-08-29T21:38:58+03:00

Украинских заключенных свозят в Москву, Рада выбрала нового премьера Незалежной, москвич 10 лет платит штрафы за своего полного тезку 00:00 00:00

Главное. О чем говорит страна:

- Украинский журналист Роман Сущенко, осужденный в России за шпионаж, в четверг был доставлен в столичное СИЗО "Лефортово" - об этом рассказал ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

В следственный изолятор привезли новых заключенных, но никого из правозащитников к ним не пустили - сообщила зампред комитета Ева Меркачева.

Украинца Романа Сущенко осудил Мосгорсуд в июне прошлого года на 12 лет колонии. Его обвинили в шпионаже. По информации ФСБ, журналист был кадровым сотрудником управления разведки Минобороны Украины и целенаправленно собирал сведения о российских вооруженных силах.

Тем временем украинского режиссера Олега Сенцова также доставили из колонии в "Лефортово" - об этом сообщают СМИ. Собеседник ТАСС рассказал, что Сенцова, осужденного в России за подготовку терактов, готовят для обмена с украинской стороной.

Депутат Верховной Рады Ахтем Чийгоз заявил, что Украина и Россия должны обменяться заключенными в пятницу, 30 августа.

В Кремле не стали комментировать эту информацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков лишь сообщил, что у сторон есть, цитата, "определенные" контакты.

Ранее 28 августа пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что освобождение из-под стражи журналиста Кирилла Вышинского связано с подготовкой обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, который планируется провести по формуле "35 на 35".

- Верховная рада Украины нового созыва выбрала премьер-министра страны. Им стал Алексей Гончарук. Его кандидатуру предложил президент Владимир Зеленский. 290 депутатов поддержали такое решение.

Обращаясь перед голосованием к залу, Гончарук заявил, что считает главной задачей своего кабинета - улучшение экономики Украины, что, по его словам, позволит решить и все остальные проблемы страны.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский рассказал "Комсомольской правде", что на политической арене Гончарук "темная лошадка".

- Россия выплатит в Совет Европы почти 55 миллионов евро - это долг по взносам в за 2017-й и 2018-й годы. Средства выделят из федерального бюджета.

Замдиректора факультета мировой политики Высшей Школы Экономики Дмитрий Суслов считает, выплата российского долга перед Советом Европы - правильный шаг со стороны Москвы

- Москвич почти десять лет платит штрафы за своего тезку. Из-за полного совпадения фамилии, имени, отчества и даже даты рождения - один Андрей отдувается за проделки другого