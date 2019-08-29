Первое наводнение в истории Санкт-Петербурга, покушение на Владимира Ленина, день рождения Луиса Бакалова
Обзор событий, произошедших в этот день
Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день
Первое наводнение в истории Санкт-Петербурга, покушение на Владимира Ленина, день рождения Луиса Бакалова
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30 августа. В этот день в разные годы:
1703 год - первое наводнение в истории Санкт-Петербурга.
1918 год - покушение на Владимира Ленина.
1967 год - суд над диссидентом Владимиром Буковским.
1933 год - день рождения Луис Бакалов.