2019-08-29T23:21:13+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Первое наводнение в истории Санкт-Петербурга, покушение на Владимира Ленина, день рождения Луиса Бакалова

Обзор событий, произошедших в этот деньОбзор событий, произошедших в этот день

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Первое наводнение в истории Санкт-Петербурга, покушение на Владимира Ленина, день рождения Луиса Бакалова

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30 августа. В этот день в разные годы:

1703 год - первое наводнение в истории Санкт-Петербурга.

1918 год - покушение на Владимира Ленина.

1967 год - суд над диссидентом Владимиром Буковским.

1933 год - день рождения Луис Бакалов.

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