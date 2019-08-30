«Дима, доброе утро! Желаю отсидеть тебе спокойно последние 3 дня». Жена Дмитрия Гудкова передаёт привет мужу, который слушает в камере Радио «Комсомольская правда»
Сергей Мардан и Надана Фридрихсон нырнули в чудной мир околооппозиционных новостей, чтобы посмотреть, как либеральная тусовка пытается устраивать медийный шум вокруг себя на ровном месте.
Сергей Мардан и Надана Фридрихсон выяснили, в каких условиях сидит активный участник митингов. Бонус: рассказ о том, как Любовь Соболь облили какой-то гадостью
«Дима, доброе утро! Желаю отсидеть тебе спокойно последние 3 дня». Жена Дмитрия Гудкова передаёт привет мужу, который слушает в камере Радио «Комсомольская правда»
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