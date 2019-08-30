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Елена АФОНИНА@radio_kp

Рогозин согласился с Трампом о близости войны в космосе, в Госдуме предложили продлить каникулы до октября, россиянам разрешат выкупать свои долги у банков

Елена Афонина - с главными темами дняЕлена Афонина - с главными темами дня

Елена Афонина - с главными темами дня

Рогозин согласился с Трампом о близости войны в космосе, в Госдуме предложили продлить каникулы до октября, россиянам разрешат выкупать свои долги у банков

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Главное. О чем говорит страна:

- Дмитрий Рогозин прокомментировал слова Дональда Трампа о военном противостоянии в космическом пространстве. Американский президент заявил, что космос - это следующая область военных действий. Глава Роскосмоса написал в твиттере, что "всё медленно, но верно идет к этому". По словам Рогозина, в госкорпорации никто не испытывает иллюзий.

Военный эксперт Алексей Леонков утверждает, что в гонке космического вооружения мы уже лидируем.

- В Госдуме предложили продлить каникулы до октября. Это инициатива депутата Василия Власова. Он считает, что отдых школьников и студентов должен быть на месяц больше. Депутат предлагает провести эксперимент на Дальнем Востоке, в Хабаровском крае и в Приморье.

Доктор педагогических наук, заслуженный учитель России Евгений Ямбург считает инициативу пустой. По его мнению, предложение депутата выглядит как лоббирование интересов российского бизнеса на курортах, а не забота о школьниках.

- Священник Фотий, который стал фигурантом скандального крещения годовалого малыша в Мариенбургской церкви в Гатчине, может избежать уголовного наказания. После того, как во время таинства игумен окунал в купель ребенка, так что оставил на нем синяки и царапины, мать мальчика написала заявление в полицию. Но будет возбуждено дело или нет, пока неизвестно.

- В Сочи отгремел международный музыкальный конкурс Новая волна. В нем победила албанская певица Инис Нэзири - жюри оценили ее выступления высшими баллами.

В честь закрытия состоялся гала-концерт, на котором спели российские поп-звезды. Хедлайнером вечера стала британская исполнительница Рита Ора.

- Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков. Минэкономразвития подготовило изменения в законодательство, которые могут облегчить жизнь закредитованных граждан, - пишет Коммерсант. Российские банки и микрофинансовые организации будут предлагать заемщикам выкупить свои просроченные долги до продажи коллекторам.

Экономист Денис Ракша рассказал, что это поможет исключить мошенничество с выкупом долга.

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