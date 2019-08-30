СЕГОДНЯ 13:03 2019-08-30T17:22:30+03:00

Рада утвердила новое правительство Украины, сотрудников Росгвардии обяжут носить видеорегистраторы, просрочки по кредитам в России выросли 00:00 00:00

Главное. О чем говорит страна:

- Накануне Верховная Рада Украины утвердила новый состав правительства страны. Депутаты избрали председателя парламента, им стал Дмитрий Разумков - глава президентской партии "Слуга народа". На пост премьер-министра страны назначен Алексей Гончарук - замглавы офиса Владимира Зеленского. Его кандидатуру лично предложил украинский президент. 290 депутататов поддержали такое решение.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что оценить эффективность кадровых перестановок в правительстве Украины можно будет уже после первых действий новой команды.

- Сотрудников Росгвардии обяжут носить видеорегистраторы. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава ведомства Виктор Золотов. По его словам, камеры будут использоваться во время массовых мероприятий и спецопераций.

Кроме того, регистраторы выдадут сотрудникам вневедомственной охраны.

Записывающие устройства нужны для дополнительного контроля, как за действиями митингующих, так и правоохранителей, - считает бывший сотрудник спецподразделения МВД Вадим Лялин.

- Депутат Петербургского заксобрания предложил отправлять кондукторов общественного транспорта на курсы самообороны. Поводом стали участившиеся случаи нападения на контроллеров. В июле Северную столицу потрясла история, когда пьяный пассажир троллейбуса ударил женщину-кондуктора кулаком в лицо.

- Депутат Рады не сумел произнести речь на украинском и рассмешил коллег.

Антон Киссе собирался рассказать главе Министерства экономического развития и торговли Украины о проблемах виноделов в Одесской области. Во время выступления парламентарий пытался говорить на мове, но периодически использовал русские слова. После нескольких насмешек депутатов он и вовсе перешел на привычный ему язык

- Просрочки по кредитам в России выросли. Задолжности россиян увеличились почти на полтора процента. Это уровень 2014-го года.

Завкафедрой денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Александр Хандруев утверждает, что просрочки растут на фоне снижения закредитованности.