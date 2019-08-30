2019-08-30T17:18:17+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

Расходимся, граждане. Обмена заключенными между Москвой и Киевом сегодня не будет

С утра пользователи соцсетей вовсю стали распространять информацию об обмене россиян и украинцев. Оказалась очередная фейк-ньюс.С утра пользователи соцсетей вовсю стали распространять информацию об обмене россиян и украинцев. Оказалась очередная фейк-ньюс.Фото: REUTERS

Об этом сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская

Расходимся, граждане. Обмена заключенными между Москвой и Киевом сегодня не будет

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Обмена заключенными между Москвой и Киевом сегодня не будет. Об этом сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская. По ее словам, никаких препятствий для этого нет, всё идёт по плану. Но точная дата завершения процесса не называется.

Первой о завершении обмена написала в Фейсбуке сотрудница Верховной Рады Анна Исламова, затем репост записи сделал новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка. По словам Исламовой, почти 30 украинских граждан уже покинули Россию.

В офисе Владимира Зеленского опровергли данные о завершении обмена заключенными. Там отметили, что процесс взаимного освобождения задержанными между Москвой и Киевом продолжается.

Утром в сети появилось видео с военными самолетами,приземлившимися на Украине. В посте отмечалось, что там могут находиться осужденные в России украинцы. Однако адвокат россиян Валентин Рыбин назвал это сообщение фейком.

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