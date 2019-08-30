СЕГОДНЯ 19:03 2019-08-30T20:06:53+03:00

Впавшую в кому после купания в Турции студентку доставили в Москву, Лукашенко исполнилось 65, в Венеции показали новый фильм Романа Полански 00:00 00:00

Главное. О чем говорит страна:

- Впавшую в кому после купания в Турции студентку доставили в Москву.

Об этом сообщили в консульстве России в Анталье. Решение о транспортировке россиянки было принято после телемоста между представителями Минздрава и турецкими специалистами, подчеркнули в ведомстве.

- Дипломаты объяснили изъятие органов у погибшей в Турции россиянки. Как сообщила РБК пресс-секретарь посольства России в Анталье Ирина Касимова, в рамках медико-судебной экспертизы в таких случаях изымаются образцы отдельных органов для проведения расширенного исследования.

Ранее отец 16-летней Сони Ланшаковой обвинил в смерти дочери турецкий врачей. По его словам, медики не оказали помощь девушке, чтобы забрать ее органы. Родители обратились к правоохранителям.

Крестная Сони - Наталья - сообщила «Комсомолке», что сначала врачи диагностировали аппендицит, а затем сказали, что девочка отравилась.

- Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с юбилеем. 30 августа президенту Белоруссии исполнилось 65-ть. За четверть века у власти он стал одним из самых узнаваемых политиков. Вспоминаем наиболее яркие высказывания Лукашенко.

- В Италии продолжает свою программу 76-ой Венецианский кинофестиваль. В основном конкурсе участвует 21 картина.

Одна из главных премьер - фильм Романа Полански "Офицер и шпион". Режиссер не смог приехать на фестиваль, но его работа вызвала фурор среди критиков. Из Италии передает кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин.