Впавшую в кому после купания в Турции студентку доставили в Москву, Лукашенко исполнилось 65, в Венеции показали новый фильм Романа Полански
Валентин Алфимов - с главными темами дня
Впавшую в кому после купания в Турции студентку доставили в Москву, Лукашенко исполнилось 65, в Венеции показали новый фильм Романа Полански
Главное. О чем говорит страна:
- Впавшую в кому после купания в Турции студентку доставили в Москву.
Об этом сообщили в консульстве России в Анталье. Решение о транспортировке россиянки было принято после телемоста между представителями Минздрава и турецкими специалистами, подчеркнули в ведомстве.
- Дипломаты объяснили изъятие органов у погибшей в Турции россиянки. Как сообщила РБК пресс-секретарь посольства России в Анталье Ирина Касимова, в рамках медико-судебной экспертизы в таких случаях изымаются образцы отдельных органов для проведения расширенного исследования.
Ранее отец 16-летней Сони Ланшаковой обвинил в смерти дочери турецкий врачей. По его словам, медики не оказали помощь девушке, чтобы забрать ее органы. Родители обратились к правоохранителям.
Крестная Сони - Наталья - сообщила «Комсомолке», что сначала врачи диагностировали аппендицит, а затем сказали, что девочка отравилась.
- Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с юбилеем. 30 августа президенту Белоруссии исполнилось 65-ть. За четверть века у власти он стал одним из самых узнаваемых политиков. Вспоминаем наиболее яркие высказывания Лукашенко.
- В Италии продолжает свою программу 76-ой Венецианский кинофестиваль. В основном конкурсе участвует 21 картина.
Одна из главных премьер - фильм Романа Полански "Офицер и шпион". Режиссер не смог приехать на фестиваль, но его работа вызвала фурор среди критиков. Из Италии передает кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин.