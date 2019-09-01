Выпуск первой пластинки в России, начало Второй мировой войны, премьеры передачи «Спокойной ночи, малыши» и фильма «В бой идут одни старики».
Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день
Выпуск первой пластинки в России, начало Второй мировой войны, премьеры передачи «Спокойной ночи, малыши» и фильма «В бой идут одни старики».
1 сентября. В этот день в разные годы:
1910 год - открывается первая в России фабрика по производству граммофонных пластинок в Апрелевке.
1939 год - начало Второй мировой войны.
1964 год - премьера передачи «Спокойной ночи, малыши».
1974 год - премьера фильма «В бой идут одни старики».