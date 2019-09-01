2019-09-01T11:18:26+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Выпуск первой пластинки в России, начало Второй мировой войны, премьеры передачи «Спокойной ночи, малыши» и фильма «В бой идут одни старики».

Что произошло в этот день в историиЧто произошло в этот день в истории

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Выпуск первой пластинки в России, начало Второй мировой войны, премьеры передачи «Спокойной ночи, малыши» и фильма «В бой идут одни старики».

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1 сентября. В этот день в разные годы:

1910 год - открывается первая в России фабрика по производству граммофонных пластинок в Апрелевке.

1939 год - начало Второй мировой войны.

1964 год - премьера передачи «Спокойной ночи, малыши».

1974 год - премьера фильма «В бой идут одни старики».

Скачать передачу [mp3, 20.3 МБ]
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