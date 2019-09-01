СЕГОДНЯ 12:03 2019-09-01T16:03:17+03:00

Два миллиона первоклассников сядет завтра за парты, автомобилисты теперь смогут сами оформлять ДТП, «Спартак» в Москве принимает «Зенит» из Санкт-Петербурга 00:00 00:00

Главные темы:

- В новом учебном году впервые сядут за парты около двух миллионов детей. И это на 100 тысяч больше чем в прошлом. А учеников со 2-го по 11-й класс больше примерно на один миллион. Такие данные привела министр просвещения России Ольга Васильева. Всего в школу пойдут больше 16-ти с половиной миллионов человек. По всей России откроет свои двери 42-е тысячи школ. Из них 26 тысяч - в сельской местности.

Тем временем детей, их родителей и, конечно же учителей ждет ряд нововведений с этого учебного года. Например, какой именно язык изучать в рамках школьной программы, учащиеся и их родители смогут решать сами. Прежде это решало руководство региональных департаментов образования.

- В Высшей школе экономики подсчитали расходы россиян на образование. Оказалось, что с 2000-го года они выросли больше чем в 10 раз. Если 20 лет назад в среднем на образование тратилось всего лишь 137 рублей на человека, то сейчас это - 1550 рублей.

- В Москве с 1 сентября повысили минимальную пенсию. Теперь она станет больше на две тысячи рублей - и будет составлять 19 с половиной тысяч. Как ранее заявил мэр столицы Сергей Собянин, эти доплаты получат миллион 600 тысяч неработающих пенсионеров, причем 44 тысячи из них — впервые. Перерасчёт сделают в первой декаде сентября. В последний раз минимальная пенсия в Москве повышалась 1 января 2018 года - на 3 тысячи рублей.

- Тем временем Минтруд назвал число работающих пенсионеров. Сейчас их 7 миллионов 300 тысяч человек - заявил глава ведомства Максим Топилин в рамках встречи министров труда стран «Большой двадцатки», она проходит в японской Мацуяме. По его словам, за последние пять лет доля занятых людей старше трудоспособного возраста увеличилась с восьми с половиной - до девяти целых шести десятых процента.

- Автомобилисты теперь могут самостоятельно оформлять дорожно-транспортные происшествия, без необходимости вызывать сотрудников Госавтоинспекции. Для этого достаточно заполнить извещение об аварии на портале госуслуг, которое отправят в страховую компанию виновника ДТП. Затем пострадавший сможет получить возмещение. Схема удобная, но популярность пользоваться не будет, потому что водители не доверяют друг другу и по старинке будут вызывать сотрудников полиции, считает независимый автоэксперт Алексей Шарапов.

Еще одна новость для автолюбителей. За отсутствие полиса ОСАГО штрафы возрастут до 800 рублей. Причем злостных неплательщиков смогут штрафовать не один раз в сутки, а столько, сколько раз остановят.

- Сегодня праздник у футбольных болельщиков. Битва двух столиц. Центральный матч 8-го тура чемпионата России. «Спартак» в Москве на «Открытие Арене» принимает «Зенит» из Санкт-Петербурга.

- Депутат Петербургского Законодательного собрания предложил отправлять кондукторов общественного транспорта на курсы самообороны. Поводом стали участившиеся случаи нападения на контроллеров. В июле Северную столицу потрясла история, когда пьяный пассажир троллейбуса ударил женщину-кондуктора кулаком в лицо.