СЕГОДНЯ 13:03 2019-09-01T15:28:55+03:00

В Польше проходят мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой, изменились правила призыва в армию 00:00 00:00

Главные темы:

- В Польше начались памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Они проходят на полуострове Вестер-платте под Гданьском и в городе Велюнь. Эти два места 1 сентября 1939-го года первыми подверглись нападению гитлеровских войск. Об участии предварительно заявили представители четырех десятков национальных делегаций, в том числе 20 глав государств и правительств. Но в итоге некоторые из них отказались приехать. По разным причинам, в Варшаве не будет президентов России и США.

В Польше объяснили отказ пригласить Владимира Путина. Причина — незаинтересованность Москвы в сохранении «духа исторической правды», сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк.

- С 1 сентября в России изменились правила призыва на военную службу. В соответствии с поправками в закон «О воинской обязанности и военной службе», призывники, имеющие право на отсрочку, смогут от него отказаться, написав заявление. Речь идёт о студентах-очниках, имеющих учёную степень, а также братьях или сыновьях тех, кто служил по призыву и погиб на военной службе. Также военную службу могут покинуть солдаты-срочники, призванные до 1 сентября, если основания для этого появились во время нахождения в части.