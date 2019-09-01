СЕГОДНЯ 14:03 2019-09-01T16:05:40+03:00

Минпросвет разработало правила поведения педагогов в соцсетях, разрешат обжаловать штрафы ГИБДД онлайн и в России не хватает мужчин 00:00 00:00

Главные темы:

- Министерство просвещения разработало правила поведения педагогов в соцсетях. Ведомство призывает учителей воздержаться от публикации в интернете материалов порнографического характера, пропагандировать самоубийство и употребление наркотиков, а также избегать нецензурных выражений. Как рассказал первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин, педагог должен сам контролировать свои соцсети, руководствуясь профессиональной этикой, а не следовать своду правил.

- Россиянам разрешат обжаловать штрафы ГИБДД онлайн. Министерство коммуникаций и связи планирует в следующем году запустить в тестовом режиме такой сервис через портал Госуслуг. Пользователи смогут подать заявление без посещения Госавтоинспекции. Также дистанционно можно будет вернуть деньги за неправомерно назначенный штраф. Для пользование услугой необходимо дать разрешение на получение электронных заказных писем. Жалобу можно будет подать в течение 10 дней после нарушения, а также прикрепить доказательства невиновности. Автоэксперт Александр Добин считает, что сама идея неплохая, но нет гарантий на положительный результат обжалования.

- В России не поддерживают идею введения дневного сна на работе. По данным опроса портала Superjob, большинство работодателей негативно относятся к сиесте. И только 20 % начальников не против увеличить обеденный перерыв, чтобы сотрудники могли поспать перед тем, как вновь вернуться к своим обязанностям.

- В России не хватает мужчин - такие данные опубликовал Росстат. Оказалось, что в стране на 1154-е женщины - всего тысяча мужчин. Гендерный разрыв характерен для всех регионов страны, за исключением Чукотки, где ситуация обратная — на одну тысячу мужчин там приходится 956 женщин, а через 20 лет году их и вовсе станет 813.