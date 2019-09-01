Лев Троцкий возглавил Реввоенсовет, Джордж Гершвин завершил работу над оперой «Порги и Бесс», в прокат выходит фильм «Щит и меч»
Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день
Лев Троцкий возглавил Реввоенсовет, Джордж Гершвин завершил работу над оперой «Порги и Бесс», в прокат выходит фильм «Щит и меч»
2 сентября. В этот день в разные годы:
1918 год - образован Реввоенсовет во главе со Львом Троцким.
1935 год - Джордж Гершвин завершает работу над оперой «Порги и Бесс».
1968 год - в прокат выходят последние серии фильма «Щит и меч».
2000 год - Мадонна занимает первое место в европейских и американских хит-парадах с песней «Music».