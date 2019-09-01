2019-09-01T23:14:25+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Лев Троцкий возглавил Реввоенсовет, Джордж Гершвин завершил работу над оперой «Порги и Бесс», в прокат выходит фильм «Щит и меч»

Обзор событий, произошедших в этот деньОбзор событий, произошедших в этот день

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Лев Троцкий возглавил Реввоенсовет, Джордж Гершвин завершил работу над оперой «Порги и Бесс», в прокат выходит фильм «Щит и меч»

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2 сентября. В этот день в разные годы:

1918 год - образован Реввоенсовет во главе со Львом Троцким.

1935 год - Джордж Гершвин завершает работу над оперой «Порги и Бесс».

1968 год - в прокат выходят последние серии фильма «Щит и меч».

2000 год - Мадонна занимает первое место в европейских и американских хит-парадах с песней «Music».

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