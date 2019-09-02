СЕГОДНЯ 12:03 2019-09-02T15:24:19+03:00

Из Приморья уходит вода, Минобороны недовольно ракетой «Ангара», Жириновский объявил Польшу в начале Второй Мировой войны, авиабилеты подорожают на 10% 00:00 00:00

Главное. О чем говорит страна:

- Из Приморья уходит вода. Ситуация стабилизируется. Синоптики уточняют, что максимальные уровни паводка ожидаются в среднем и нижнем течении рек Уссури, Арсеньевка, Илистая. Их поймы останутся подтопленными до 7-го сентября.

- Ракета «Ангара» не соответствует требованиям Минобороны. Об этом СМИ рассказал зампред правительства Юрий Борисов. Нынешние характеристики комплекса не устраивают основного заказчика в лице российских военных, а из-за срывов со стороны «Роскосмоса» было потеряно много времени, - подчеркнул он.

В проблеме разбирался военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.

- Сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев подал иск в суд на телеканал РЕН-ТВ. Он обвинил журналистов в клевете и требует защитить свое достоинство. Ранее на телеканале вышел сюжет корреспондента Евгении Могилевской. В нем она сообщила, что сенатор напал на их съемочную группу. По информации телеканала, конфликт произошел после того, как Могилевская задала Мархаеву вопрос о причастности его семьи к игорному бизнесу. Якобы сенатор и его соратники схватили журналистов и потребовали прекратить съемку. Момент потасовки Могилевская записала на телефон.

Ранее РЕН ТВ выпустил материал о возможной связи Мархаева с нелегальными игровыми заведениями в Улан-Удэ.

- В Брянске умер подросток, которого в августе избил полицейский.

- Москва не будут зеркально реагировать на действия Польши, не пригласившей российского президента Владимира Путина на годовщину со дня начала Второй Мировой войны - об этом сообщил глава Российского исторического общества, Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Депутат Госдумы Владимир Жириновский, комментируя поступок польских властей, заявил, что Варшаву можно считать главным виновником начала Второй Мировой войны, и об это нужно писать во всех учебниках.

- Авиакомпании предупредили о подорожании билетов. По итогам текущего года стоимость возрастет почти на десять процентов. При этом авиаперевозчики продолжают нести убытки и ждать улучшения ситуации не стоит. Как рассказал заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Борис Шокуров, одним из определяющих факторов роста цен на билеты является резкий рост стоимости авиационного керосина.