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Елена АФОНИНА@radio_kp

Пенсионный фонд опять хочет реформировать накопительную часть пенсии, лето установило грибной рекорд, премьер Грузии ушел в отставку

Елена Афонина - с главными темами дняЕлена Афонина - с главными темами дня

Елена Афонина - с главными темами дня

Пенсионный фонд опять хочет реформировать накопительную часть пенсии, лето установило грибной рекорд, премьер Грузии ушел в отставку

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Главное. О чем говорит страна:

- Пенсионный фонд считает целесообразным выплачивать накопительную пенсию единовременно из-за небольшой суммы выплат - передает ТАСС. Ранее СМИ сообщали, что ПФР предложил увеличить пороговую сумму накоплений ниже которой пенсионер получит всю пенсию не в виде ежемесячных выплат, а единовременно.

Пенсионному фонду экономически невыгодно держать в своём активе накопления и дробить их на несколько частей, - отмечает эксперт Российского института стратегических исследований, экономист Михаил Беляев.

Россияне, которые выходят на пенсию, получают накопительные выплаты единовременно, если сумма меньше 5% от общей пенсии. Если же она выше, то гражданин получает выплаты ежемесячно. ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума.

- Прошедшее лето в Подмосковье установило грибной рекорд. Белые, подосиновики, лисички - столько их не было на всей территории европейской части России за последние 50 лет - сообщил председатель Союза грибников страны Михаил Вишневский.

Он предположил, что в октябре грибной сбор продолжится, если будет теплая погода.

- Премьер Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что уходит в отставку. Причин такого решения он не назвал. Бахтадзе поблагодарил всех министров и основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили за поддержку, а также пожелал удачи будущему главе правительства.

Руководитель центра проблем глобализации, политолог Александр Чачиа считает, что очередные изменения во власти не дадут положительных результатов.

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