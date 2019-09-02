СЕГОДНЯ 14:03 2019-09-02T16:24:14+03:00

Суд отказался лишить родительских прав супругов за участие в протестах с детьми, Россия и Украина продолжают оформлять документы на обмен заключенными, в США идет массовая эвакуация населения 00:00 00:00

Главное. О чем говорит страна:

- Суд отказался лишить родительских прав супругов Хомских. Ранее прокуратура подала иск из-за участии пары в несанкционированной акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму 3 августа. Семья пришла на митинг с тремя несовершеннолетними дочерьми.

Суд также вынес родителям предупреждение о необходимости изменения отношения к детям.

- Между Россией и Украиной идут переговоры об обмене заключенными, но еще предстоит оформить специальные документы. Политолог Александр Асафов считает, что обмен требует юридической чистоты.

- Массовая эвакуация населения проходит в трех штатах США. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Северной Каролине из-за приближения мощного урагана «Дориан». Ранее он обрушился на северную часть Багамских островов.

- Аналитики рассказали, кто чаще всего испытывает трудности при выплате кредита. Согласно отчета национального агентства финансовых исследований, расплатиться с долгами не удается людям рабочих профессий в возрасте от 35- ти до 44-х лет.

Как рассказал экономист Денис Ракша, проблема кредитования глобальна и Центробанк повышает требования по их выдаче.