СЕГОДНЯ 15:03 2019-09-02T17:44:42+03:00

Путин прибыл в Тулун, в США заявили, что искусственный интеллект готовится к ядерной войне, на Кубани в одной школе открыли сразу 24 первых класса 00:00 00:00

Главное. О чем говорит страна:

- Владимир Путин прибыл в город Тулун, Иркутской области, который больше всех пострадал от наводнения. Президент посетил школу №6, которая открылась 1 сентября после капитального ремонта. Глава оценил качество проделанной работы, а также встретился со школьниками. Владимир Путин пожелал ребятам удачи в новом учебном году.

- В новом учебном году впервые сядут за парты почти два миллиона детей. Это на 100 тысяч больше, чем в прошлом. Такой прирост вовсю ощутили на Кубани - там в одной школ заработали сразу 24 первых класса. Всего в школе 100 классов, занятия идут в 3 смены!

- Экс-замминистра обороны США Роберт Уорк заявил, что причиной новой ядерной войны между Россией И США может стать искусственный интеллект. По его мнению, робот может расценивать как угрозу даже неопасные факты. Уорк напомнил инцидент, произошедший в 80-е годы, когда сверхдержавы были на грани войны из-за ошибки системы предупреждения.

Военный эксперт Александр Жилин считает, что Роберт Уорк поднимает важные темы, но здесь не все так однозначно.

- Ученые из Каролинского института в Швеции выяснили, какие вещи женщины запоминают лучше, чем мужчины. У прекрасной половины человечества хорошо развита эпизодическая память - они фиксируют детали разговора или определенные моменты в жизни - следует из результатов исследования. У женщин отличная память на лица, также лучше развита сенсорная память, из-за чего они чутко улавливают запахи.

По мнению ученых, у мужчин также есть некоторые преимущества - они легче воспринимают пространственную информацию.