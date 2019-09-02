СЕГОДНЯ 19:03 2019-09-02T21:03:47+03:00

Путин устроил разнос чиновникам из-за плохой работы в Тулуне, Поклонская разводится со своим мужем, в США десятки человек сгорели на лодке 00:00 00:00

Главное. О чем говорит страна:

- Владимир Путин прибыл в город Тулун, Иркутской области, который больше всех пострадал от наводнения. Президент посетил школу номер шесть, которая открылась 1 сентября после капитального ремонта. Глава оценил качество проделанной работы, а также встретился со школьниками. Владимир Путин пожелал ребятам удачи в новом учебном году.

Владимир Путин пообещал, что жители пострадавших от наводнения населенных пунктов Иркутской области смогут не уезжать с насиженных мест и получить жилье рядом, в этих же поселках. Президент также пообещал помочь людям, которые не могут найти работу.

Не обошлось и без "разбора полетов". Так, Владимир Путин раскритиковал работу чиновников по ликвидации последствий наводнения. Президента не удовлетворило то, что мэр Нижнеудинска до сих пор не выплатил деньги предпринимателям, которые помогали властям во время паводка.

Президент также раскритиковал Сбербанк за нежелание откликнуться на просьбы жителей пострадавших от паводков районов Иркутской области по реструктуризации долгов. Владимир Путин выразил надежду, что этот вопрос будет решен в кратчайшие сроки.

- Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская разводится со своим мужем Иваном Соловьевым. Эту информацию она подтвердила в эксклюзивном интервью "Комсомольской правде".

За любовной историей Натальи Поклонской следила вся страна. Экс-прокурор Крыма и тогда еще руководитель рабочего аппарата федерального омбудсмена Иван Соловьев поженились в августе прошлого года. За год совместной жизни они реализовали несколько гуманитарных проектов и даже написали книгу.

Сам Иван Соловьев рассказал, что с, уже бывшей женой, они не смогли ужиться из-за лидерских качеств обоих.

- У калифорнийского побережья Соединенных Штатов произошел крупный пожар. В море сгорела лодка. Есть сообщения о десятках погибших. Подробнее - собственный корреспондент "Комсомольской правды" в Америке Алексей Осипов.

- Северная столица встретила начало учебного года во всеоружии. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко открыл сразу несколько детских садов и новую школу. Помимо прочих, подарок преподнесли Всеволожскому району. Но и на этом работа не заканчивается - рассказал Дрозденко.