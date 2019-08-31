2019-08-31T15:29:07+03:00
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Антон ЧЕЛЫШЕВ@radio_kp

В Башкирии мать призналась в убийстве годовалого сына, космонавты не могут договориться с роботом Федором, композицию Покраса Лампаса в Екатеринбурге изучат эксперты

Антон Челышев - с главными новостями дняАнтон Челышев - с главными новостями дня

Антон Челышев - с главными новостями дня

В Башкирии мать призналась в убийстве годовалого сына, космонавты не могут договориться с роботом Федором, композицию Покраса Лампаса в Екатеринбурге изучат эксперты

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Главные темы:

- В Башкирии мать годовалого ребенка, которого нашли мертвым, призналась в его убийстве. По версии следствия 28-летняя Юлия Хабирова задушила своего сына и закопала в саду.

- Министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев обвинил Грузию в обострении ситуации на их общей границе. По его словам Тбилиси хочет получить контроль над полезными ископаемыми. На приграничной территории находятся запасы мрамора, нефрита, а также промышленные залежи глины и массивы ценных пород дерева - пояснил Медоев. Старший научный сотрудник Центр кавказских исследований МГИМО Вадим Муханов считает, что это нелепый аргумент и никаких полезных запасов там нет.

- Российский космонавт Алексей Овчинин, который сейчас находится на борту Международной космической станции, с трудом включил робота «Федора». Проблемы возникли с электропитанием. После нескольких безуспешных попыток «оживить» робота, Овчинин предложил стукнуть по кнопке "Федора" молотком - следует из переговоров космонавтов со специалистами подмосковного центра управления полетами.

- РПЦ привлекли экспертов, чтобы оценить резонансную работу Покраса Лампаса «Супрематический крест» на площади первой Пятилетки в Екатеринбурге - об этом сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. По его словам это "неоднозначная тема" и здесь нужно разбираться всем вместе - в том числе православным активистам. Он добавил, что сам часто встречал изображение креста в храмах на полу.

- В сентябре в России вступают в силу нормативные акты в разных сферах жизни, от социальных выплат и армейской службы до регистрации дронов.

- В Госдуме предложили продлить каникулы до октября. Это инициатива депутата Василия Власова. Он считает, что отдых школьников и студентов должен быть на месяц больше. Депутат предлагает провести эксперимент на Дальнем Востоке, в Хабаровском крае и в Приморье. Доктор педагогических наук, заслуженный учитель России Евгений Ямбург считает инициативу пустой. По его мнению, предложение депутата выглядит как лоббирование интересов российского бизнеса на курортах, а не забота о школьниках.

- 4 сентября в Москве стартует масштабная вакцинация против гриппа. Будут работать 65 мобильных медпунктов. Ранее Роспотребнадзор напомнил родителям первоклассников о необходимости прививок перед началом учебного года. Специалисты уточнили, что детям нужно сделать вакцины от коклюша, столбняка, дифтерии, кори, эпидемического паротита, краснухи и гриппа.

- Российские ветеринары рассказали "Комсомольской правде" о том, как обезопасить своих домашних любимцев и не попасть на крючок мошенникам. Оказалось, что некоторые недобросовестные «Айболиты» обманывают клиентов, ставят несуществующие диагнозы и выписывают им дорогие препараты.

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