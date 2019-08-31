2019-08-31T15:44:21+03:00
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Антон ЧЕЛЫШЕВ@radio_kp

В Подмосковье жестко сел двухместный самолет, большинство россиян не знает, когда началась Вторая мировая, синоптики прогнозируют теплую осень

Антон Челышев - с главными новостями дняАнтон Челышев - с главными новостями дня

Антон Челышев - с главными новостями дня

В Подмосковье жестко сел двухместный самолет, большинство россиян не знает, когда началась Вторая мировая, синоптики прогнозируют теплую осень

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Главные темы:

- Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета в Подмосковье. На борту были два человека - пилот и 12-летняя девочка. После жесткой посадки мужчина скончался от полученных травм, ребенка с переломами доставили в больницу.

- Больше половины Россиян не смогли правильно назвать год начала Второй мировой войны - таковы результаты опроса, проведенного ВЦИОМ. Лишь 32% респондентов знают, что Вторая мировая началась в 1939-м году. 52% считают, что нацистская Германия напала на Польшу в 41-м, еще 6% назвали другой вариант. Путаница с датами - результат плохой образовательной системы, - считает историк, советник ректора московского пед.университета Евгений Спицын.

- Последние дни лета подходят к концу, но метеорологи успокаивают - теплые вещи доставать пока не рано. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что ближайшие недели в центральной части России будут солнечными.

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